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Kartalkaya'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Ajans Haberleri
  • 10.12.2023 12:27
  • Giriş: 10.12.2023 12:27
  • Güncelleme: 10.12.2023 12:30
Kaynak: AA
Kartalkaya'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Pistlerdeki yapay karlamayla birlikte kar kalınlığı zirvede 50 santimetreye ulaştı.

Bölgede bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, görevlilerin pistlerdeki son kontrolleri yapmasıyla yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Kartalkaya'da kayak sezonunun 15 Aralık'ta açılması planlanırken, rezervasyonlar alınmaya başladı.

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