Kartalkaya'da otelde yangın: 10 can kaybı, 32 yaralı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Geniş çaplı yangına müdahale sürerken İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.
İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.
Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.
Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor" dedi.
CAN KAYBI ARTTI
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bolu Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada da "İlk belirlemelere göre 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, yaralılarımızın tedavileri ilimizdeki hastanelerimizde sürdürülmektedir" denildi.
BAKAN YERLİKAYA: CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise X hesabından yaptığı açıklamada yangına müdahalenin sürdüğünü bildirdi.
Can kaybının 10'a yükseldiğini bildiren Yerlikaya 32 kişinin yaralandığını kaydetti.
Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2025
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.