Kartalkaya'da otelde yangın: 10 can kaybı, 32 yaralı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor" dedi.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

CAN KAYBI ARTTI

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bolu Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada da "İlk belirlemelere göre 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, yaralılarımızın tedavileri ilimizdeki hastanelerimizde sürdürülmektedir" denildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor / Fotoğraf: AA

BAKAN YERLİKAYA: CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise X hesabından yaptığı açıklamada yangına müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Can kaybının 10'a yükseldiğini bildiren Yerlikaya 32 kişinin yaralandığını kaydetti.

Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2025

Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.