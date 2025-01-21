Kartalkaya'da otelde yangın: Can kaybı 76'ya yükseldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini bildirdi. Yerlikaya yangınla ilgili, işletme sahibinin de aralarında olduğu 9 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilerek şehir merkezinde farklı otellere yerleştirildi.

Fotoğraf: AA

Yangın sırasında çekilen görüntülerde, pencerelerden halat olarak kullanmak amacıyla sarkıtılmış çarşaflar görüldü.

Fotoğraf: AA

CAN KAYBI 76'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabah 03.27'de bu otelde henüz sebebi yetkililer tarafından tespit edilmemiş yangın sonucu ilk basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi kamu kurum kuruluşları, itfaiye, belediyeler, su tankerleri her türlü ekipman ve insan kaynakları ile beraber yangın söndürüldü. Arama ve tarama sonuçları da az önce nihayete erdirildi. Değerli arkadaşlar yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız, maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum."

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. / Fotoğraf: AA

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapıldı.

4 BAKAN BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Ersoy, Yerlikaya ve Memişoğlu, Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangın sonrasında inceleme yapmak için bölgeye gitti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin olarak soruşturma dosyası kapsamı hakkındaki haber, röportaj, eleştiri ve yayınların yapılmasına yasak getirdi.