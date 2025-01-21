Kartalkaya'da yanan otelin içi görüntülendi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangının ardından otelin içi görüntülendi.
Kaynak: İHA
Bolu il sınırları içerisinde bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel'in yangın sonrasındaki hali görüntülendi.
Oteldeki yangın 03.30 sıralarında yangın çıktı.
Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yarıyıl tatili dolayısıyla dolu olan otelde 234 kişinin konaklandığı belirtildi
İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Otel kullanılamaz hale gelirken ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.