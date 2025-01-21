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Kartalkaya'da yanan otelin içi görüntülendi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangının ardından otelin içi görüntülendi.

Güncel
  • 21.01.2025 10:48
  • Giriş: 21.01.2025 10:48
  • Güncelleme: 21.01.2025 10:52
Kaynak: İHA
Kartalkaya'da yanan otelin içi görüntülendi
Fotoğraf: İHA

Bolu il sınırları içerisinde bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel'in yangın sonrasındaki hali görüntülendi.

Oteldeki yangın 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla dolu olan otelde 234 kişinin konaklandığı belirtildi

Fotoğraf: İHA

İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Otel kullanılamaz hale gelirken ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kartalkayada otelde yangın: 10 can kaybı, 32 yaralı
Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel hakkında ne biliniyor?
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