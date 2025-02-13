Kartalkaya'daki faciaya ilişkin Meclis'te Araştırma Komisyonu toplandı: AKP'li vekil başkan seçildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alındı, 22 kişi tutuklandı.

Yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, ilk toplantısını bugün yaptı.

AKP'Lİ VEKİL BAŞKAN SEÇİLDİ

Toplantıda, komisyonun başkanlığına AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok seçildi. AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak komisyon başkanvekili, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver sözcü, AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise katip üye oldu.

Altınok, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, yaşanan olayın herkesi acıya boğduğunu söyledi.

Çalışmalar kapsamında uzmanlardan bilgi alacaklarını, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de incelemelerde bulunabileceklerini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Benzer olayların yaşanmaması için yasal düzenlemeler varsa önerilerde bulunmak, itfaiye, yangın, güvenlik, konaklama güvenliği, çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerde ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğinin çalışmasını yapacağız. Çok insani, çok vicdani bir çalışma yapmamız lazım. Bütün arkadaşlarımızın katılımcı olmasını arzu ediyorum."

Toplantıda, komisyonun haftaya toplanması kararlaştırıldı.

Komisyon üyesi AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, kayak merkezlerinin yönetimi, turizmde otellerin ve seyahat edenlerin güvenliğini teminat altına alacak teknik ve hukuki düzenlemeler için çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

18 ŞUBAT'TA TEKRAR TOPLANILACAK

Komisyonun incelemelerde bulunacağını ifade eden Cıngı, "Komisyon, tavsiye mahiyetinde gerekli kanun yapmayı tetikleyecek bir süreci başlatmış olacak" dedi.

18 Şubat Salı günü saat 15.00'te tekrar toplanacak olan komisyon; görevlendirilecek uzmanların belirlemek, davet edileceklerin tespiti ve çalışma takvimini belirleyecek.