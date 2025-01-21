Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Eski Galatasaraylı sporcu Mehmet Cem Doğan ve ailesi yangında hayatında kaybetti

Kartalkaya'daki otel yangını faciasında eski Galatasaraylı sporcu Mehmet Cem Doğan ve ailesi yangında hayatında kaybetti.

Galatasaray Spor Kulübü Kürek Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz'' ifadeleri kullanıldı.