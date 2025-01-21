Kartalkaya'daki otel yangını faciası: TBB'den açıklama

Türkiye Barolar Birliği, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de meydana gelen patlamaya ilişkin sorumluluğu ve ihmali bulunanlar kısa sürede tespit edilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yangına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya’daki bir otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ve yaralananların olduğu bilgisini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yangında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Beklentimiz, olayla ilgili başlatıldığı duyurulan adli ve idari soruşturmalar neticesinde, yangının çıkışında sorumluluğu ve ihmali bulunanlar varsa en kısa sürede tespit edilmesidir."