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Kartalkaya'daki otel yangını faciası: TBB'den açıklama

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’deki yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Beklentimiz, olayla ilgili başlatıldığı duyurulan adli ve idari soruşturmalar neticesinde, yangının çıkışında sorumluluğu ve ihmali bulunanlar varsa en kısa sürede tespit edilmesidir" ifadeleri kullanıldı.

Güncel
  • 21.01.2025 11:01
  • Giriş: 21.01.2025 11:01
  • Güncelleme: 21.01.2025 11:26
Kaynak: ANKA
Kartalkaya'daki otel yangını faciası: TBB'den açıklama
Fotoğraf: AA

Türkiye Barolar Birliği, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de meydana gelen  patlamaya ilişkin sorumluluğu ve ihmali bulunanlar kısa sürede tespit edilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yangına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya’daki bir otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ve yaralananların olduğu bilgisini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yangında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Beklentimiz, olayla ilgili başlatıldığı duyurulan adli ve idari soruşturmalar neticesinde, yangının çıkışında sorumluluğu ve ihmali bulunanlar varsa en kısa sürede tespit edilmesidir."

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