Kartalkaya'daki otel yangınında 1 kişi camdan sarkıttığı çarşafla kurtuldu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece 03.27'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede oteli sardı. 30 itfaiye ve 28 ambulans aracı olmak üzere 85 araç ve 231 personelle yangına müdahale edildi.

Yangın sırasında, 2 odanın penceresinden halat olarak kullanmak amacıyla sarkıtılmış çarşaflar görüldü.

1 kişinin camdan sarkıttığı çarşafla yangından kurtulduğu anlar ise kameraya yansıdı.