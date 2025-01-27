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Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sı taburcu edildi

Sağlık Bakanlığınca, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sının taburcu edildiği, 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Güncel
  • 27.01.2025 18:28
  • Giriş: 27.01.2025 18:28
  • Güncelleme: 27.01.2025 18:29
Kaynak: AA
Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sı taburcu edildi
FOTOĞRAF: AA

Sağlık Bakanlığınca, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sının taburcu edildiği, 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

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