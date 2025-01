Kartalkaya'daki otelde yangın faciası: 'Otel her an çökebilir' uyarısı yapıldı

Bolu Kartakaya'da yangın felaketinin yaşandığı ve şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in her an çökebileceği uyarısı yapıldı.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, otel için 'Her an çökebilir' uyarısı yapıldığını söyledi.

Yangının saat 03.30 civarında çıktığı tespit edilirken henüz söndürülemedi.

Rüzgardan dolayı yangının devam ettiği ve özellikle çatı katındaki yangının hâlâ söndürülemediği kaydedildi.