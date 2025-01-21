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Kartalkaya'daki otelde yangın faciası: 'Otel her an çökebilir' uyarısı yapıldı

Bolu Kartakaya'da bulunan ve gece çıkan yangın nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel için 'Her an çökebilir' uyarısı yapıldı.

Güncel
  • 21.01.2025 11:16
  • Giriş: 21.01.2025 11:16
  • Güncelleme: 21.01.2025 11:22
Kartalkaya'daki otelde yangın faciası: 'Otel her an çökebilir' uyarısı yapıldı
Fotoğraf: AA

Bolu Kartakaya'da yangın felaketinin yaşandığı ve şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in her an çökebileceği uyarısı yapıldı.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, otel için 'Her an çökebilir' uyarısı yapıldığını söyledi.

Yangının saat 03.30 civarında çıktığı tespit edilirken henüz söndürülemedi.

Rüzgardan dolayı yangının devam ettiği ve özellikle çatı katındaki yangının hâlâ söndürülemediği kaydedildi.

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