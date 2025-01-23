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Kartalkaya'daki yangın faciası: 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin yaşamını yitirdi

Bolu'daki yangın faciasının yaşandığı otelde 12'nci kattan atlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 23.01.2025 09:37
  • Giriş: 23.01.2025 09:37
  • Güncelleme: 23.01.2025 09:48
Kaynak: DHA
Kartalkaya'daki yangın faciası: 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin yaşamını yitirdi

Bolu Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’de en az 79 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında 12’nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı.

Önceki gün otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atladı. Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

BABASINI GÖRÜNTÜLÜ ARAMIŞ

Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi’ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin’in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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