Kartalkaya'daki yangın faciası: AKP'den TBMM'ye araştırma önergesi

AKP, Bolu'da Grand Kartal Otel’de en az 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin Meclis'e araştırma önergesi sundu.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yenişehirlioğlu, yangının tüm yönleri ile araştırılması için araştırma önergesi verildiğini ifade etti.

Paylaşımda, önergenin AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulduğu belirtildi.

Yenişehirlioğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Bolu’daki otel yangınının tüm yönleriyle araştırılması; ihmal, hata ve kusuru olanların belirlenerek gereken cezayı alması için hazırlamış olduğumuz Araştırma Önergesi, Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu."