Kartalkaya'daki yangın faciası: Ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına faciasına ilişkin ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve savcılığa sunulan raporda, yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın "ağır hasarlı" olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı ve binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişi raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne yer verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

'AĞIR HASARLI' TESPİTİ

Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: