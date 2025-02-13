Kartalkaya'daki yangın faciası için TBMM'de komisyon: Üyeleri belli oldu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alındı, 22 kişi tutuklandı.

TBMM Genel Kurulunda, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimi yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, 'Bolu Kartalkaya Mevkisinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun üye seçimine geçildi.

Seçim sonuçlarına göre komisyon üyeleri şu kişilerden oluştu:

CHP: Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Corabatır, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici.

AKP: Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem ve Nurettin Alan, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kayseri Milletvekili Murat Çıngı, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Niğde Milletvekili Cevahir Özyurt.

DEM Parti: Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu Kök.

MHP: Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk.

İYİ Parti: Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz.

Yeni Yol Partisi: Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar.

Komisyon, ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimlerini yapacak. Üç ay boyunca çalışmalarını sürdürecek olan komisyon, gerekli görüldüğünde Ankara dışında da incelemelerde bulunabilecek.