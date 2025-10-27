Kartalkaya'daki yangın faciası: Üçüncü duruşma başladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması başladı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıkların salona getirildiği sırada bazı müştekiler tepki gösterdi.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmada, tarafların mütalaaya karşı esas hakkındaki beyanlarını yapması bekleniyor.

BOLU BARO BAŞKANI SİNAN BARUT'TAN AÇIKLAMA

Duruşma öncesi açıklama yapan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Eğer kovuşturmanın genişletilmesi talebi yerinde olmazsa bugün değil ama bundan sonraki üçüncü duruşmanın ikinci, üçüncü gününde kararın çıkacağını düşünüyoruz. Adalet kişilere değil, hakkaniyete hizmet eder. Kişi kim olursa olsun sonunda hak ettiği en yüksek cezayı alması taraftarıyız" dedi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Taraf ve izleyicilerin fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda hazırlanan duruşma salonunda yapılıyor.

Duruşmanın üçüncü celsesi öncesi Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, salon önünde gazetecilere açıklama yaptı. Barut, şöyle konuştu:

"Daha önceki duruşmada savcılık makamı mütalaasını vermişti, bir kısım sanıkların cezalandırılmasını talep etmişti. Bugün hep müşteki taraf hem katılan taraf savcılık mütalaasına karşı iddialarını sunacaklar. Kovuşturmaların genişletilmesi yolunda talepleri var. Soruşturma izni verilen Bakanlık personelinin de bu davayla birleştirilmesi isteniyor. Karar çıkıp çıkmayacağı hakimin takdirinde. Sanıklar ve sanık müdafileri bugün esasa ilişkin savunmaları bitirecek. Eğer kovuşturmanın genişletilmesi talebi yerinde olmazsa bugün değil ama bundan sonraki üçüncü duruşmanın ikinci, üçüncü gününde kararın çıkacağını düşünüyoruz. Adalet kişilere değil, hakkaniyete hizmet eder. Kişi kim olursa olsun sonunda hak ettiği en yüksek cezayı alması taraftarıyız. Bir nebze mağdur ailelerin yüreklerine su serpmesi için sorumlu olanların alması gereken en ağır cezayı almasını bekliyoruz. Son duruşma olması hasebiyle karar çıkacak olması nedeniyle katılım fazla ama bugün muhtemelen celse bitmeyecektir. 29 Ekim’de ara verdikten sonra perşembe, cuma da devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer hızla devam ederse yarın akşama kadar Başkan Bey’le görüşmemizde bitirmeye çalışacağını söylemişti. Bütün savunmalar bittikten sonra karar çıkacaktır ama üçüncü celsenin son celse olacağını umuyoruz."

***

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürvekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.