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Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Grand Kartal otelindeki yangın faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Güncel
  • 24.01.2025 14:41
  • Giriş: 24.01.2025 14:41
  • Güncelleme: 24.01.2025 14:44
Kaynak: AA
Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde meydana gelen yangınla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

AA'nın aktardığına göre ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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