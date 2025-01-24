Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi
Grand Kartal otelindeki yangın faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi.
Kaynak: AA
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde meydana gelen yangınla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi.
AA'nın aktardığına göre ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.