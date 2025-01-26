Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından tepki çeken fırsatçılık: Bakanlık açıklama yaptı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 15 kişi tutuklanırken, facianın ardından fırsatçılar harekete geçti.

Yangın faciasının ardından yangın tüpleri ve diğer yangın söndürme malzemelerinde fiyatları yüzde 100 oranında zamlandığı gözlendi.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yangın malzemelerinin satışına yönelik denetimlerin devam ettiğini ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere ceza kesildiğini duyurdu.

Uysan açıklamasında, Ticaret Bakanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin, yangın malzemeleriyle ilgili denetimlerini sürdüğünü belirterek, "Fahiş fiyat uygulayan işletmelere gerekli cezai uygulamalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.