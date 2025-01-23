Kartalkaya'daki yangının çıkış nedenine ilişkin ilk bulgulara ulaşıldı

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı altı cumhuriyet başsavcısı yürütüyor. NTV'de yer alan habere göre, felakete ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılara ulaştı.

MUTFAK BÖLÜMÜNDE YAĞMURLAMA SİSTEMİ YOK

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, yangın otelin restoranındaki mutfak bölümünde başladı. Yangının başladığı mutfak bölümünde yağmurlama sistemi bulunmadığı öğrenildi.

Otelde çıkan yangında üzerinde en çok konuşulan konulardan biri yangın merdivenlerinin durumu oldu. Ekipler, bina içinde yangın merdiveni olduğunu belirledi. Ancak bu yangın merdiveni, yangın sırasında bir baca görevi gördü.

Alt katlarda başlayan yangında oluşan duman, bu merdivenle üst katlara doğru yükseldi. Otelden sağ kurtulanlar da, yangın merdivenine gittiklerini ancak yoğun duman nedeniyle kaçamadıklarını aktarmıştı. Yönetmeliğe göre bu merdivenlerin her katta yangın kapılarına sahip olması gerekiyordu. Görüntülerden yangın merdiveni olarak nitelendirilen bu bölümlerin herhangi bir kapıya sahip olmadığı, normal merdiven olarak hizmet verdiği de anlaşılmıştı.

Can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olduğu aktarıldı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA NETLİK KAZANACAK

Otelde yangın kapılarının olmadığı de net. Yönetmeliğe göre 4 kattan daha fazla kata hizmet veren yangın kapısının en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması gerektiği de ifade edildi. Yönetmelikte, otel odaları için, "Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile ayrılır" deniliyor.

Yangının kaynağı olarak işaret edilen mutfaklar için de yönetmelikte, "Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz" hükmü var.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltında. Gözaltına alınanların sorgularına henüz geçilmedi.

Gözaltına alınanlardan biri otelin müdürü, diğeri işletme müdürü bir diğeri ise elektrik teknisyeni. Bu isimlerin felaketteki sorumlulukları nedeniyle gözaltına alındıkları belirtiliyor.

Yangının neden çıktığı bilirkişi raporuyla netlik kazanacak.