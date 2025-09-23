Kartalkaya davasında tutuklu sayısı 20’ye yükseldi

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasına ilişkin açılan davada tutuklu sayısı 20 oldu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, 19’u tutuklu olmak üzere toplam 32 sanık katıldı. Mevcut tutuklu sanıkların tamamının cezaevinde kalmasına karar verildi.

1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Sanıklardan Kübra Demir, Ece Kayacan ve Doğan Aydın için yapılan tutuklama talepleri reddedilirken, Mehmet Salun hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Böylelikle davadaki tutuklu sanık sayısı 20’ye ulaştı.

Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar için adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına devam edilecek. Davanın bir sonraki duruşması ise 27 Ekim tarihinde görülecek.