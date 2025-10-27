Kartalkaya davasının 3’üncü duruşması bugün

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 20’si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davaya, bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Taraf ve izleyicilerin fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda hazırlanan duruşma salonunda görülecek.

Taraflar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapacak. Mahkeme Başkanı, geçtiğimiz duruşmada, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasına karar vermişti.