Kartalkaya Faciası duruşmasında 2. gün | Mağdur aileleri: “Kimse suçu kabul etmiyor, herkes birbirini gösteriyor”

Ebru ÇELİK

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde sanık savunmaları alınıyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

700 kişinin katıldığı 210 müşteki 32 sanığın dinleneceği davanın ilk duruşmasının 1 haftadan fazla süreceği öngörülüyor.

Sanık ifadeleri bugün de devam ediyor.

Duruşma öncesinde Koton ailesinin avukatı Elif Naz Nemec, BirGün'e konuşarak dün savunma yapan sanıkların ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi.

Nemec, şöyle konuştu:

"Şu anda sanıklar ifadelerini verirken tabii ki çok çelişkili ifadelerin olduğunu da görüyoruz. Biz vekiller olarak bu çelişkilerin ortaya çıkabilmesi açısından gerekli soruları da yöneltiyoruz. Aynı şekilde heyet başkanı da sorularını yöneltiyor. Gerçeğin açığa çıkması açısından bizim bu süreçten tek beklentimiz şeffaf bir şekilde, tarafsız, bağımsız bir yargıyla gerçekten tüm gerçeklerin ortaya çıkabilmesi. Bize hala ulaşmayan bazı kamera kayıt görüntüleri var.

Bunları da duruşma içerisinde ifade ettik. Buna yönelik taleplerimizi de beyan ettik. Hala elimize ulaşmayan herhangi bir görüntü, belge, verilerin vekil olarak bizlere ulaştırılmasına, tebliğ edilmesine yönelik talebimizi de dile getirdik. Bu süreç içerisinde bunların da çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Çok büyüklü bir dava, çok fazla taraflı bir dava. Türkiye’de daha önce bu kadar çok tarafın olduğu bir dava belki de görülmemişti. O yüzden tabii ki süreç içerisinde ister istemez bazı zorluklar oluyor. Ama biz adaletin tarafsız, bağımsız yargı vasıtasıyla yerine getirileceğine dair inancımızı koruyoruz."

"EKSİKLİKLERİM GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILDIĞINI GÖRMEDİM"

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmanın ikinci günü, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Mehmet Özel'in savunmasının alınmasıyla başladı.

Hakkında önce soruşturma izni verilmeyen ve daha sonra yapılan itiraz ile soruşturma izni alınan Özel, yaptığı denetimlerin kapsamının yangınla ilgili olmadığını; gıda, hijyen ve çevre sağlığı başlıklarında denetimler yaptıklarını söyledi.

Eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Mehmet Özel, güvenlik güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi. / Fotoğraf: AA

İş yeri açma ruhsatının itfaiye müdürlüğü tarafından verildiğini belirterek, sorumluluk kabul etmedi. Özel, şikâyet olmaması nedeniyle yeni bir yangın raporu alınmadığını ve kurumda yeterli personel olmadığını, bu durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

Grand Kartal Otel’in muhasebe müdür yardımcısı Cemal Özer ise sorgusunda "İtfaiye tarafından yapılan denetime ben eşlik ettim. Denetim sırasında tespit edilen eksiklikleri not ettim" ifadesini kullandı.

Özer ifadesinde, yangından önce itfaiyenin denetim gerçekleştirdiğini ancak raporda belirtilen eksikliklerin giderilmediğini belirtti. İtfaiye ekibinin koridorları ölçerek acil çıkış kapısı, davlumbaz sistemi ve ışıklandırma gibi hayati unsurların uygun olmadığını tespit ettiğini ve raporu imzaladığını belirten Özer, durumu hem Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'e hem de yetkili Emir Aras'a ilettiğini, ancak önlem alınmadığını kaydetti.

Özer, Aras'ın kendilerine eksiklikleri bildirdikten sonra tepki gösterip, "Başımıza iş açtınız" şeklinde konuştuğunu da sözlerine ekledi. Yangın anında otelde bulunan Özer, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını ve çalıştığı dönemde personele hiçbir yangın eğitimi verilmediğini kaydetti.

Saat 11.55'te sanık Cemal Özer’den bilinçli taksirden ek savunma istenmesinin ardından duruşmaya 15 dakika ara verildi.

"OTEL MÜDÜRÜ DURUŞMA BOYUNCA UYUDU"

Yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, otelin Genel Müdürü ve Otel Sahibi Halit Ergül'ün damadı olan Emir Aras'ın duruşma boyunca uyuduğunu söyledi.

Aranın ardından duruşma 12.30'da yeniden başladı.

Duruşma Grand Kartal Otel’in muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in sorgusuyla devam etti.

Tutuklu sanıklardan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir / Fotoğraf: AA

Özdemir, "İtfaiye denetimine ben katılmadım. Satış müdürü Ahmet Demir bana gelip denetimi iptal edip tekrar başvurmamız gerektiğini söyledi. Denetimin iptal edilip tekrar kafe kısmı için başvurulması talimatını bana Emir Aras verdi. Tespit edilen eksikliklerim giderilmesi için bir çalışma yapıldığını görmedim" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya 13.20'de bir saat ara verdi.

“KİMSE SUÇU KABUL ETMİYOR, HERKES BİRBİRİNİ GÖSTERİYOR”

Duruşmaya ara verildiği esnada duygusal anlar yaşandı.

Mağdur aileleri, duruşmanın görüldüğü lisenin bahçesine gözyaşlarıyla geldi. Şu ana kadar dinlenen sanıkların hiçbirinin sorumluluk kabul etmediğini belirten aileler, “Sanıklar ‘Bizim haberimiz yoktu, biz orada çalışmıyoruz, suçumuz yok’ diyor. O halde suçlu çocuklarımız mı? Tatil için o otele gidenler mi suçlu, yoksa çocukları mı?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yangında abisi Yılmaz Sarıtaş ile yeğenleri Nehir (15) ve Doruk Sarıtaş’ı (12) kaybeden Çiğdem Sarıtaş, gözyaşları içinde duruşma salonundan çıktı.

Sarıtaş, “Dinlenen ilk kurum İl Özel İdaresi oldu: sekreterliği, denetmenleri ve ardından onların amirleri, ruhsat birimi… Yeni ruhsat verilmemiş, eski ruhsatla devam edilmiş. Bu nedenle kimse sorumluluğu kabul etmiyor. Sanırım bu gidişle ihale İl Özel İdaresi’ndeki çaycıya kalacak” ifadelerini kullandı.

Sarıtaş, “En üstten en alta kadar herkes birbirini işaret ediyor. Suçu kabul eden bir kişi bile çıkmadı. Sanıklar otel sahibini gösteriyor. Otel sahibi de ‘Otel benim değil’ derse şaşırmayız artık” dedi.

“KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DA SORUMLUDUR”

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de sorgulanması gerektiğini söyleyen Sarıtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık, yangın önlemlerinin kendi görev alanında olmadığını söylüyor. Ancak ailelere 40 sayfalık açıklamalı bir tebligat göndermişler. Görevleri değilse, neden daha önce farklı tarihlerde otelleri denetlediler? Görevleriyse Grand Kartal Oteli’ni neden denetlemediler? Sayın Bakan, bürokratlarının suçsuz olduğunu düşünüyorsa, buyursunlar sorgulansınlar. Her şey ortaya çıksın. Cesaret edemiyorlar çünkü korkuyorlar. Nasıl ki okullardan Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı sorumluysa, otellerden de Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumludur. Daha fazla kaçamayacaklar. Aklımızla alay ediyorlar.”

“MEZAR YERİMİZİ BİLE AYARLADIK, ARTIK SADECE ZAMANI BEKLİYORUZ”

Gözyaşlarına hakim olamayan Sarıtaş, “Kayıplarımızın yokluğunu hâlâ kabul edemiyoruz. Kabullenemiyoruz. Üstüne üstlük bu adalet arayışı bizi daha da yoruyor” dedi.

Sarıtaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Abimin iki çocuğunu kaybettik. Sadece arkadaşlarıyla biraz vakit geçirmek istemişlerdi. Çekirdek ailemin yarısı katledildi. Kalan yarısıyla, yaşlı anne babamla adalet arıyoruz. Onları Karşıyaka Mezarlığı’na defnederken kendimize de yer aldık. Mezar yerlerimiz hazır, sadece zamanı bekliyoruz.

Bize bu acıyı yaşatanların da aynı acıyı yaşamasını istiyoruz. Onların da ciğerleri süresiz yansın. Bir kısmı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken, kalanlar da ailenin paramparça haliyle yaşamaya çalışsın. Bizler yarım kaldık, onlar da yarım kalsın.

“DORUK DALIŞ YAPMAK İSTİYORDU, 14 YAŞINI BEKLİYORDU”

“Abim çok iyi kalpli bir insandı, maneviyatı güçlüydü, herkese yardım ederdi. Yeğenlerim de melek gibiydi. Diğer 34 çocuk gibi onlar da hayalleriyle birlikte gitti. Doruk, tüplü dalış yapmak istiyordu ama yaşı yetmiyordu. Diğeri yurt dışında okumaya hazırlanıyordu, okul görüşmelerini yapmıştık. Her şeyleri yarım kaldı. Hepimiz yarım kaldık.”

“İKİ AİLE GİTTİK, TEK DÖNDÜK”

Yangında yaşamını yitiren Doğan ailesi de (anne Duygu - 41, baba Mert - 40, çocuklar Doğa ve Mavi) arkadaşları Temizkan ailesiyle birlikte tatildeydi.

Ailelerin çocukları aynı sınıftaydı. Yangından sağ kurtulan Burak Temizkan, o günü şu sözlerle anlattı:

“İki aile olarak gittik, ama tek aile olarak döndük. Tüm günü birlikte geçirdik. Gece 03.30 civarında yangına uyandım ama yangının daha erken başladığını düşünüyorum. Diğer mağdur aileler de 02.40-45 saatlerinden bahsediyor. Bu çok kritik. Bilirkişi raporunda yangının 03.20’de başladığı ve 03.23’te müdahale edilemez hale geldiği belirtiliyor. Ancak ben 03.30’da uyandığımda, yangının çıktığı yerin iki kat üstünün çatısı yanıyordu. 03.32-33 gibi arkadaşlarımı uyandırdım. Koridorda henüz az duman vardı. Odaya dönüp eşyalarımı aldım. Beş dakika sonra Mert kapımı çaldı, ‘Hadi çık’ dedi. Çıkışta yoğun bir dumanla karşılaştık.

“İTFAİYE İKİNCİ KATA ULAŞAMADI”

Yoğun dumandan ilerleyemedim. Geri dönüp açık bir odaya girdim, oradan atlayarak çıktım. Arka taraf altıncı kattı ama önden ikinci kata denk geliyordu. Mert’ler bizden önce gitmişti. Ben de o yöne gitmek istedim ama astım hastasıyım. Panikle geri döndüm. Ben, eşim ve oğlum Karan saat 03.40-03.46 gibi binadan çıktık.

Sonrasında saat 05.08’e kadar Mert ve Duygu ile telefonda konuştuk. Arka tarafta mahsur kalmışlardı. İtfaiye oraya ulaşamadı çünkü sepetli araç yoktu. İlk itfaiye 04.20’de geldi ve ön tarafa yönlendirildi. Önden çıkanlar kurtuldu. Örneğin, Kemal isimli muhasebeci ‘Beni 10. kattan aldılar’ dedi. Ama ikinci kattakilere ulaşılamadı. Biz arkadaşlarımız ve çocuklarımız için adalet istiyoruz. Suçlular en ağır şekilde cezalandırılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

14.20'de itibariyle duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Aygaz A.Ş’de teknik servis elemanı olarak çalışan Muharrem Şen’in sorgusuna başlandı.