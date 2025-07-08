Kartalkaya Faciası duruşmasında 2. gün: Sanık ifadeleri alınıyor

Ebru ÇELİK

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak günü 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı faciaya ilişkin davanın ilk duruşması ikinci gününde devam ediyor.

700 kişinin katıldığı 210 müşteki 32 sanığın dinleneceği davanın ilk duruşmasının 1 haftadan fazla süreceği öngörülüyor.

Dava kapsamında 78 kez "olası kastla öldürme", "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası istenen 13 sanık ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen 19 sanığın dün (8 Temmuz Salı) 9'unun savunması alındı.

Sanık ifadeleri bugün de devam ediyor.

Bugünkü duruşma 2016-2020 yılları arasında ruhsat denetim müdürlüğü yapan Mehmet Özel’in sorgusuyla başladı.

Özel, ifadesinde "Suçum müdür olmak mı? Yangınla hiçbir alakam yok. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Grand Kartal Otel’in muhasebe müdür yardımcısı Cemal Özer ise sorgusunda "İtfaiye tarafından yapılan denetime ben eşlik ettim. Denetim sırasında tespit edilen eksiklikleri not ettim" ifadesini kullandı.

"SANIK İFADELERİ ÇELİŞKİLİ"

Koton ailesinin avukatı Elif Naz Nemec, duruşma öncesinde BirGün'e konuşarak dün savunma yapan sanıkların ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi.

Nemec, "Ben Zeynep Koton ve Ozan Koton vekiliyim. Mütevefa Ömür Koton’un vekiliyim, aynı zamanda teyzesiyim. İlk gün duruşmasında birçok kişi dinlendi. Şu ana kadar tüm ifadeler alınıyor sanıklar açısından. Bunlardan Ahmet Demir ilkiydi. Sonrasında FQC, şirketin yetkilileri dinlendi. Daha sonrasında elektrik teknisyenleri dinlendi. Elektrik teknisyenlerinden sonra da şu anda İl Özel İdaresi’nin yetkilileri dinleniyor. Onların ilk ifadeleri alınıyor. Bugün de bizim beklentimiz bu şekilde sanıklar üzerinden ilk ifadelerin alınmasına devam edilmesi yönünde. Önümüzdeki süreçte aynı şekilde müştekilerin de dinlenmesi söz konusu olacak. Bu ilk süreçte bu ifadeler alındıktan sonra da esasa dair savunmalara geçilecektir diye düşünüyoruz şu anda" dedi.

Nemec, sürece dair şöyle konuştu:

"Şu anda sanıklar ifadelerini verirken tabii ki çok çelişkili ifadelerin olduğunu da görüyoruz. Biz vekiller olarak bu çelişkilerin ortaya çıkabilmesi açısından gerekli soruları da yöneltiyoruz.

Aynı şekilde heyet başkanı da sorularını yöneltiyor. Gerçeğin açığa çıkması açısından bizim bu süreçten tek beklentimiz şeffaf bir şekilde, tarafsız, bağımsız bir yargıyla gerçekten tüm gerçeklerin ortaya çıkabilmesi. Bize hala ulaşmayan bazı kamera kayıt görüntüleri var.

Bunları da duruşma içerisinde ifade ettik. Buna yönelik taleplerimizi de beyan ettik. Hala elimize ulaşmayan herhangi bir görüntü, belge, verilerin vekil olarak bizlere ulaştırılmasına, tebliğ edilmesine yönelik talebimizi de dile getirdik.

Bu süreç içerisinde bunların da çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Çok büyüklü bir dava, çok fazla taraflı bir dava. Türkiye’de daha önce bu kadar çok tarafın olduğu bir dava belki de görülmemişti.

O yüzden tabii ki süreç içerisinde ister istemez bazı zorluklar oluyor. Ama biz adaletin tarafsız, bağımsız yargı vasıtasıyla yerine getirileceğine dair inancımızı koruyoruz."