Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kartalkaya faciası duruşmasında 3. gün

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının üçüncü celsesi bugün yapılacak.

Güncel
  • 09.07.2025 08:18
  • Giriş: 09.07.2025 08:18
  • Güncelleme: 09.07.2025 08:21
Kartalkaya faciası duruşmasında 3. gün

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının üçüncü celsesi bugün yapılacak.

Faciaya ilişkin açılan 19'u tutuklu 32 sanıklı davanın ilk duruşması önceki gün başladı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen duruşmanın ikinci duruşması ise dün görüldü.

Davanın ikinci gününde 17 sanığın savunması alındı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek çeşitli gerekçeler sundu.

Dünkü celse 17. sanık olarak savunma yapan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün damadı ve otelin Genel Müdürü Emir Aras'ın çapraz sorguyla tamamlandı.

78 can gitti, tek bir kişi sorumluluk üstlenmedi
BirGün'e Abone Ol