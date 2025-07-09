Kartalkaya faciası duruşmasında 3. gün
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının üçüncü celsesi bugün yapılacak.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının üçüncü celsesi bugün yapılacak.
Faciaya ilişkin açılan 19'u tutuklu 32 sanıklı davanın ilk duruşması önceki gün başladı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen duruşmanın ikinci duruşması ise dün görüldü.
Davanın ikinci gününde 17 sanığın savunması alındı.
Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek çeşitli gerekçeler sundu.
Dünkü celse 17. sanık olarak savunma yapan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün damadı ve otelin Genel Müdürü Emir Aras'ın çapraz sorguyla tamamlandı.