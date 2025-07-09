Kartalkaya faciası duruşmasında 3. gün: "Bakanlık yetkilileri denetimde yangın alarmını kontrol etmedi"

Ebru ÇELİK

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın 3. gündeki duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katılıyor.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

DURUŞMA BAŞLADI

Davanın üçüncü günü ise bugün muhasebeci sanık Mehmet Salun’un sorgusu ile 09.30'da başladı.

Müşteki vekillerinin sorularını yanıtlayan Salun, yaklaşık son bir yıldır muhasebe evrakları arasında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemlerine ilişkin herhangi bir harcama faturası görmediğini ifade etti.

KOLLUK İFADESİNİ REDDETTİ

Duruşma, Grand Kartal otel müdür yardımcısı/ gayriresmi otel müdürü sanık Zeki Yılmaz'ın sorgusuyla devam ediyor.

Müşteki vekilleri ve müştekiler, sanığın sözlerine "Yaşanan acılardan dolayı çok üzgünüm" sözleriyle başlamasına tepki gösterdi.

Zeki Yılmaz, şirket avukatlarıyla verdiği kolluk ifadesini kabul etmediğini, acil durum eylem planı evrakında yer alan isminin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını, kendisinin iddia edilen yetkilerin hiçbirine sahip olmadığını söyledi.

Yılmaz, "Bakanlık yetkilileri denetimde yangın alarmının çalışıp çalışmadığını kontrol etmedi” dedi.

Duruşmaya 12.00'da ara verildi.

Yarım saatlik aranın ardından duruşma Zeki Yılmaz'ın sorgusuyla devam ediyor.