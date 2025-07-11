Kartalkaya faciası duruşmasında 5. gün

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

Davanın 5'inci celsesi bugün devam edecek.

Duruşmanın 4. gününde, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşma, mutfak personeli tutuksuz sanık Reşat Bölük'ün savunma yapmasıyla başladı. Kış sezonlarında otelde çalıştığını belirten Bölük, yangının mutfaktan çıktığı yönündeki iddiaları reddetti ve şikâyetçi olduğunu söyledi. Bölük “Ben sadece kış sezonunda otelde çalışırım. Grill Plate cihazı genelde sabah saat 05.30–06.00 civarında açılır. Bu cihaz şov alanındadır. Benmari ise şov alanının dışındadır. Grill Plate cihazının yanındaki çöp kutusu her zaman geceden temizlenir ve boş olur” dedi.

Reşat Bölük’ün ifadesinin ardından, mahkeme başkanı salonda bulunanlara yangının çıkış anına ait güvenlik kamerası kayıtlarını izletti. Görüntülerden sonra mahkeme, teknik ekip ve mutfak personelini kürsüye çağırarak toplu şekilde ifade aldı. Her birine sırayla “Bu parlama nedir?” sorusu yöneltildi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Grand Kartal Otel yangını davasında tutuksuz sanık Reşat Bölük’ün avukatı savunmaya başladığı sırada, yangında 8 yakınını kaybeden mağdur avukatı Yüksel Gültekin duruma tepki gösterdi. Gültekin’in çıkışı üzerine mağdur ve sanık avukatları arasında tartışma yaşandı. Duruşma, tansiyonun düşürülmesinin ardından sanıkların savunmalarıyla devam etti.

Duruşmada savunma yapan otelin resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin de özetle şunları söyledi: “İşe başlama belgelerinde iş güvenliği eğitimi gibi evraklar istenmedi. Bir hafta eğitim verildi. Gece resepsiyonda 5 günlük oryantasyon gerçekleştirildi. Resepsiyonda çalışırken kuvvetli bir sarsıntı ve yoğun bir duman hissettim. Yangın sırasında alarm çalmadı. İkinci katta kalan arkadaşlar odada sigara içiyorlardı ve dedektörler hiçbir şekilde devreye girmiyordu.”

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GRAND KARTAL OTEL'DEKİ FELAKET

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürvekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.