Kartalkaya faciası: Mütalaa açıklandı, sorumlu bakanlıklarla ilgili suçlama yok!

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 7 sanığın 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Esas hakkındaki mütalaada, bilirkişi ve adli raporlara yer verildi, yangının çıkış şekli ve süreci anlatıldı. Tutuklu sanık Faysal Yaver'in otelin 4. katında şov alanındaki grill plate isimli cihazı çalışır vaziyette bıraktığının anlaşıldığı aktarılan mütalaada, tavanda kullanılan vernikli malzeme ve ahşap dekorasyonun hızla gazlaşmaya, aşırı dumanlanmaya ve hızla yanmaya neden olduğu belirtildi.

EKSİKLİKLER SIRALANDI

Mütalaada, otelin acil durum eylem planı, yangın ekibi ve yangın anında ilk yardım ekibinin tecrübesiz ve eğitimsiz kişilerden oluşturulduğuna, bu nedenle ne yapacaklarını bilemediklerine değinilerek yangının büyüme aşamasında resepsiyon görevlisine ulasan sesli veya görsel otomatik uyarı olmadığı için görevli personelin alevlere müdahale edemediği gibi farkında olmadan yangının hızlanmasına neden olacak davranışlarda bulundukları vurgulandı.

Tutuklu sanıklar otel sahibi Halit Ergül, otelin yönetim kurulu üyesi ve Ergül’ün damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ve Kadir Özdemir'in dahil oldukları yönetim ve karar alma süreçleri kapsamında gerekli teknik altyapıyı oluşturmadıkları gibi personele gerekli eğitimlerin verilmediği, binadaki eksikliklerin tespit edilerek giderilmediği aktarılan mütalaada, tüm bu eksikliklere rağmen 2024-2025 sezon açılışının yapıldığına işaret edildi.

Mütaalada, bu kişilerin otelin kaçış merdiveninin, merdiven kapılarının, tahliye kapılarını gereken özellikleri taşır hale getirmediklerini otelde yağmurlama sistemini kurmadıklarını, otel merdivenlerinde doğal veya mekanik yolla duman tahliyesini sağlayan bir sistem bulundurmadıklarını, merdivenlerde acil durum aydınlatma düzeneğini kurmadıklarını, yangın kaçış levhalarını, yangın kaçış yönlendirmelerini gerektiği gibi yapladıkları ve otelde kalanlara alternatif çıkış imkanını sağlanmadıkları da kaydedildi.

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında da 78 kişiyi olası kastla öldürmekten, 35 kişiyi de olası kastla yaralamaktan ceza talep edildi. Mütaalada, "Sanıkların ortak görüşü ile denetimin iptal edildiği" vurgulandı.

Bolu İl Özel İdaresi personeli olan sanıklar Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel’in denetimlerde dikkatsiz ve tedbirsiz davrandıkları gerekçesiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmaları istendi.

EKSİKLİKLER İÇERİYOR

Mütaalada sorumlu bakanlıklarla ilgili suçlama ise yer almadı.

BirGün'e konuşan aileler mütaalada eksiklikler olduğunu kaydederek adalet istedi. Ailelerden Hilmi Altın, "Henüz tahkikat aşaması tamamlanmamış bir dosyada verilmiş olan mütalaanın eksik olduğunu düşünüyorum. Özellikle suç isnadı açısından, yönetim kurulu üyelerinin oteli beraber açan ve işleten kişiler olmalarına rağmen farklı değerlendirilmiş olması; ayrıca otelin İl Özel İdaresi’nin doğrudan yetki ve sorumluluk alanında bulunmasına rağmen yalnızca “taksir” kapsamında mütalaada yer alması içimizi acıtan en önemli hususlardır. Bununla birlikte, söz konusu mütalaanın nihai olmadığını düşünüyor ve ilerleyen süreçte hem dosyaya eklenecek yeni deliller hem de birinci derecede sorumluluğu bulunan Turizm Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın da dahil edilmesiyle, mütalaanın daha doğru bir zemin oturacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.