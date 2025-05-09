Kartalkaya faciası: Savcılık ve AKP’li vekillerden yeni hamle

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişi hayatını kaybettiği faciayı araştırmak için kurulan Meclis komisyonunda konuşan AKP’li Tahir Akyürek, "Soruşturma izni verilmelidir” dedi. Öte yandan savcılık, Turizm Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın personeli için soruşturma izni istedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, faciaya ilişkin konuşma yapan AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek, “Çalışma Bakanlığı’nın da il özel idaresinin de belediyenin de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da sorumluluğu var. Soruşturma izni verilmemesi de doğru bir şey değildir. Soruşturma izninden kaçınmak suçluluk göstergesi olur. Soruşturma izni verilmelidir ve yargıda herkesin sorumluluğu oranında ortaya çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

"YANİ VERİR, VERMEZ"

Komisyon Başkanı Selami Altınok ise, bakanlığın soruşturma izni vermemesini gündeme getiren vekillere “Yani verir, vermez. Verirse verir, vermezse cumhuriyet savcısı veyahut o mağdur taraf ilgilisine göre idare mahkemesine, ilgisine göre Danıştay’a itiraz eder. Oradan çıkar” yanıtını verdi.

"SOSYAL MEDYADAN ÖNCE EN AZINDAN BİR ÖNCELİĞİMİZ OLSUN"

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da, yangına ilişkin bazı bilgilere sosyal medyadan ulaştıklarını ifade ederek “Yani benden kaçırdıkları şeyi ben sosyal medyada görünce gerçekten çok...” diyerek yangının video görüntülerini sosyal medyadan gördüğünü anlattı. AKP’li Başkanı Altınok, bu sözlere cevap olarak “Vallahi ben de sosyal medyada gördüm” ifadesini kullanırken AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Kartalkaya yangının üzerine kafa yoran bir sürü insan olarak istiyoruz ki yani halka ulaşmadan, kamulaşmadan önce biz bilgiye sahibi olalım. Sosyal medyadan önce en azından bir önceliğimiz olsun” söyleminde bulundu.

Öte yandan komisyonda, bakanların komisyona gelmemesi eleştirildi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Altınok "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı gelmiş. Bakanlar gelse de iyi olurdu, gelmediyse ben ne yapayım yani?" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK KÜLTÜR BAKANLIĞI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Bolu Kartalkaya’da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin soruşturmada bir dizi yeni gelişme yaşandı. DW Türkçe’nin haberine göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının faciaya dönüşmesinde ihmali olduğu belirtilen Turizm Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın personeli için "Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçlamasıyla soruşturma izni istedi. Ayrıca savcılık, Danıştay'a da başvurarak Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla bakanlık bürokratları ve personeli için "soruşturma izni verilmemesi" şeklindeki kararın kaldırılmasını talep etti.

Daha önce faciada hayatını kaybeden Yiğit Gençbay ile Alp Mercan'ın ailelerinin bakanlık çalışanları hakkında soruşturma izni verilmesi için yaptığı başvuru, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla reddedilmişti. 16 Nisan tarihinde alınan ve tepkilere neden olan kararda, Turizm Bakanlığı'nın yangın güvenliğine ilişkin denetim sorumluluğunun bulunmadığı iddia ediliyordu. Bakanlığın görev ve yetkisinin, tesislerinin nitelikleriyle ilgili olduğu savunuluyordu. Ayrıca Grand Kartal Otel'i "denetleyen" personelin de mevzuata uygun davrandığı ileri sürülüyordu.

Kamu görevlilerinin yargılanması, 4483 sayılı kanun kapsamında yapılıyor. Kanuna göre, görevinden dolayı suçlanan bir bürokrat veya bakanlık çalışanının yargılanması, sorumlu bakanın iznine tabi.