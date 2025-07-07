Kartalkaya faciasında ilk duruşma: 32 sanık hâkim karşısında

Ebru ÇELİK

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak günü 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı faciaya ilişkin dava bugün görülüyor.

Dava kapsamında 78 kez "olası kastla öldürme", "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası istenen 13 sanık ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen 19 sanık, bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında.

700 kişinin katılacağı duruşma Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülüyor.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşma saat 10.05'te başladı.

Hakim duruşmaya doğrudan sanık savunmalarıyla başlamak istedi. Ancak mağdur aile vekillerinden Av. Onur Kaynun, dosyaya konmayan ve vekillere verilmeyen görüntülerin taraflara sunulmasını talep etti.

Mahkeme bu talep üzerine duruşmaya 10.30'da ara verdi.

7 GÜN SÜRECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

210 müşteki ve 32 sanığın yer aldığı dosya kapsamı göz önüne alınarak duruşmanın 7 gün süreceği öngörülürken duruşma için 14 günlük süre ayrıldı.

Davayı birçok sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi partiler takip edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Bolu'ya gelerek duruşmayı izliyor.

"KÜLLERDEN ADELETİN ATEŞİNİ YAKACAĞIZ"

Duruşma öncesi lisenin bahçesinde bir araya gelen aileler, kaybettikleri kişilerin pankartlarıyla duruşma saatini bekledi.

Duruşma saatini bekleyen aileler ortak açıklama yaparak, "Kartalkaya’da sadece canlar değil, güven duygusu da yanıp kül oldu. Ama biz bu küllerden adaletin ateşini yakacağız" dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Ne yazık ki, yangın sırasında bile Grand Kartal Oteli’nin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları hiçbir şey yapmadılar. Ne bir uyarı verdiler, ne bir alarm sistemini devreye soktular. Misafirler tek bir kelimeyle, tek bir işaretle bile uyarılmadılar. Onlar arabalarını kurtarmaya giderken, bizim canlarımız içeride dumandan boğuluyordu. Bizim sevdiklerimiz ölümden ölüm beğenirken, otel sahipleri çoktan karşı otele geçmiş, meyvelerini yiyorlardı.

Bu nasıl bir umursamazlık, nasıl bir merhametsizlik, nasıl bir vicdansızlık?

Biz her şeyi takip ettik, ediyoruz. Olaydan yalnızca bir ay önce hazırlanan ve otelde yangın önlemlerinin eksikliğini açıkça ortaya koyan, ancak otel sahiplerinin 'Bu önlemler çok masraflı olur' diyerek geri çektirdiği denetim raporunu biliyoruz.

Bu ihmale göz yuman yetkilileri, yangının söylenenden daha erken başladığını, yangın anında yalnızca ayrıcalıklı misafirler için yapılan kurtarma operasyonunu, tüm otel yöneticilerinin ve personelinin kurtulduğunu, bilirkişi raporunda da açıkça belirtilen 'altın zaman'ın canlarımızı kurtarmak için değil, otel sahiplerinin arabalarını çıkarmak için kullanıldığını, karartılan delilleri, silinen kamera kayıtlarını da biliyoruz. Artık tek bir beklentimiz var: Yargılama süreci şeffaf olarak yürütülsün ve tüm gerçekler gün ışığına çıksın.

Biz bugün burada, bu katliamda sorumluluğu bulunan herkesin ve her kurumun hesap vermesini talep ediyoruz. Bugün sanık sandalyesinde oturanlara ek olarak, görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında da derhal soruşturma izinlerinin verilmesini bekliyoruz.

Bilirkişi raporunda bu yangında birinci dereceden sorumlu olduğu belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, hiçbiri bu zamana kadar soruşturma izni vermedi. Yasalar çerçevesinde verilmesi gereken bu izinlerin bir an önce verilmesini bekliyoruz.

O gece 78 can yitirdik. 36’sı çocuktu. Ölenlerin yaş ortalaması yalnızca 27 buçuktu. Yani hayatlarının daha başındaydılar. Onlar, yeni bir yüzyıla umut atmış bir kuşağın temsilcileriydi. Ama 2025’in bir kış gecesinde, ihmalin ve açgözlülüğün karanlığında nefessiz bırakıldılar.

Biz çocuklarımızı, kardeşlerimizi, torunlarımızı geleceğe hazırlıyorduk, mezara değil. Onların öldüğü yer bir savaş alanı değildi, bir tatil oteliydi. Sabah kayak yapacaklardı ama sabaha ulaşamadılar.

Çünkü o binada bulunanlar ve o binaya göz yumanlar, kendi keyifleri ve maddi çıkarları uğruna bu ülkenin gençlerini, çocuklarını bile bile ölüme terk ettiler.

Biz buradayız. Yasımızı bir kenara koyduk, canlarımız için dimdik ayaktayız. Susmayacağız. Kim susarsa, kim geri durursa bu katliama ortak olur.

Bu dava sadece bir adalet arayışı değil, bir insanlık sınavıdır. Kartalkaya’da sadece canlar değil, güven duygusu da yanıp kül oldu. Ama biz bu küllerden adaletin ateşini yakacağız. Evlatlarımız için, insanlık için, bu ülkenin onuru için."

EMİN KORAMAZ: MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugün TMMOB olarak oldukça kalabalık bir heyetle bu davayı izlemeye geldik. Kimya Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Şehir Plancıları, Harita Mühendisleri odalarımızın yöneticileri, Bolu ve Kocaeli’den temsilcilerimizle birlikte buradayız.

2025 Ocak ayında yaşanan bu felaket, yalnızca bir yangın değil, açık bir ihmaller zincirinin sonucudur. Gerekli yangın güvenlik önlemleri alınmamış, denetim ve ruhsatlandırma sorumluluğu taşıyan kurumlar görevlerini yerine getirmemiştir. Bu yüzden tatillerini geçirmek üzere Kartalkaya’ya gelen 78 vatandaşımızı kaybettik. Acılı ailelerin acılarını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz.

Yangının felakete dönüşmesinin temel nedeni, bilimsel ve teknik gereklerin yerine getirilmemesidir. Mevzuata uyulmaması, kamu denetim mekanizmalarının çalıştırılmaması ve bu konuda sorumluluk sahibi bakanlıkların ihmalkarlığıdır.

Ne yazık ki bu tabloya yalnızca yangınlarda değil, madenlerde, tersanelerde, fabrikalarda da tanık oluyoruz. Kamusal denetimin ticarileştirilmesi, insan hayatı yerine kârın öncelenmesi ülkemizi iş kazalarında Avrupa’da ilk sıraya taşımıştır. Bu acıların tekrar etmemesi için sorumluların yargı önüne çıkması ve yaşamı esas alan bir anlayışın egemen olması şarttır.

Ülkemizdeki imar afları, denetim süreçlerindeki gevşeklik ve keyfi uygulamalar, bu gibi faciaların zeminini hazırlıyor. Ancak böylesi büyük bir felakete rağmen, yetkililerden gereken adımlar atılmadı. Mecliste komisyonlar kurulduğu söylense de, olayda doğrudan sorumluluğu olan bakanlıkların hiçbir yetkilisi dava sürecine dahil edilmedi.

TMMOB ve bağlı odalar olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Yangının ardından İnşaat, Makine, Elektrik Mühendisleri ve Mimarlar Odalarımızla hazırladığımız teknik raporlarla kamuoyunu bilgilendirdik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz.

Herkes bilmelidir ki bu ülke, halkını ölüme terk eden zihniyetlerin değil; hayalleri, umutları olan, güvenli, adil ve yaşanabilir bir gelecek isteyenlerin ülkesidir. Bu acı günler elbet sona erecek. Adaletin mutlaka tecelli edeceğine inanıyor ve bu uğurda mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

DR. ALPAY AZAP: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Buradayız çünkü insanca, onurlu bir yaşam hakkı için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Kartalkaya’da yaşanan faciada hayatını kaybeden ailelerle dayanışmak, onların adalet arayışına destek olmak için buradayız. Bu tür ihmallerin tekrar yaşanmaması, suçluların tespit edilip adalet önüne çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılabilmesi için kamuoyunun sesini yükseltmesi şart.

Ne yazık ki adalet mekanizmaları, özellikle büyük felaketlerde, sorumlulara dokunmadan ilerleyebiliyor. Depremlerde bunun çokça örneğini gördük. Bu yüzden kamuoyu baskısı oluşturmak, gerçeklerin üzerinin örtülmesini engellemek ve adaletin sağlanmasını mümkün kılmak için buradayız.

Çocuklarımızın daha güvenli, onurlarıyla yaşayabilecekleri bir ülke için bu mücadelenin parçasıyız. Türk Tabipleri Birliği olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve bu sürecin takipçisi olacağız.

Ayrıca, yangında hayatını kaybedenlerden biri de bir intern doktor arkadaşımızdı. Başkalarına yardım etmeye çalışırken yaşamını yitirdi. Onun acısını da ailesiyle birlikte yüreğimizde taşıyoruz. Onlara destek olmak, yanında olduğumuzu göstermek için de buradayız.