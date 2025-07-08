Kartalkaya Faciası’nda ilk duruşma görüldü: Sorumlular hâkim karşısında değil

Ebru ÇELİK

Bolu Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı faciayla ilgili açılan davada ilk duruşma dün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma için 14 gün süre ayrıldı.

78 kez “olası kastla öldürme”, “olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası istenen 13 sanık ile “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen 19 sanık, hakim karşısına çıktı. Sanıklar arasında otel sahibi Halil Ergül’ün yanı sıra 9 otel yöneticisi, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, 2 itfaiye görevlisi, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri ve otele turizm yeterlilik belgesi veren firmanın çalışanları da bulunuyor.

Davayı birçok sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi parti takip ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Bolu’ya gelerek duruşmayı izledi.

“EVRAKIN HAZIRLANMASI ADINA HATIR İÇİN”

Gazelle Resort Otel’in Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, savunmasında ağlayarak “Oteller aynı aileye ait olduğundan personel birbirine yardımcı olmaktadır. Ama resmi olarak Grand Kartal Otel’de herhangi bir yetki ve sorumluluğum yoktur” dedi.

Mahkeme Başkanının, Grand Kartal Otel’in Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir’in yangın raporu eksiklikleriyle ilgili kendisine bir şey sorup sormadığıyla ilgili soruya Demir, “Beni aramadı. Evrak içeriğine vakıf değilim, evrakın hazırlanması adına hatır için Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile bir telefon görüşmesi yaptım. Gülener, hafta içinde gerekli arkadaşlara ileteceğini söyledi. Yılbaşına doğru bana işleminiz tamam dedi. Ne işlem olduğunu bilmiyorum” diye cevap verdi. Aileler, Demir’in savunmasına tepki gösterdi.

Faciada yakınlarını kaybeden aileler, duruşma öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada “Kartalkaya’da sadece canlar değil, güven duygusu da yanıp kül oldu. Ama biz bu küllerden adaletin ateşini yakacağız” dendi: “Bizim sevdiklerimiz ölümden ölüm beğenirken, otel sahipleri çoktan karşı otele geçmiş, meyvelerini yiyorlardı. Olaydan yalnızca bir ay önce hazırlanan ve yangın önlemlerinin eksikliğini açıkça ortaya koyan, ancak otel sahiplerinin ‘Bu önlemler çok masraflı olur’ diyerek geri çektirdiği denetim raporunu biliyoruz. Bilirkişi raporunda da açıkça belirtilen ‘altın zaman’ın canlarımızı kurtarmak için değil, otel sahiplerinin arabalarını çıkarmak için kullanıldığını, karartılan delilleri, silinen kamera kayıtlarını da biliyoruz. Artık tek bir beklentimiz var: Yargılama süreci şeffaf olarak yürütülsün ve tüm gerçekler gün ışığına çıksın.”

Duruşmayı izleyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz şu ifadeleri kullandı: “Bu felaket, açık bir ihmaller zincirinin sonucudur. Ne yazık ki bu tabloya madenlerde, tersanelerde, fabrikalarda da tanık oluyoruz. Kamusal denetimin ticarileştirilmesi, insan hayatı yerine kârın öncelenmesi ülkemizi iş kazalarında Avrupa’da ilk sıraya taşımıştır.”

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap ise "Buradayız çünkü insanca, onurlu bir yaşam hakkı için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.