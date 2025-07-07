Kartalkaya faciasında ilk duruşma | Yakınlarını kaybeden aileler: "Tek beklentimiz yargılama süreci şeffaf yürütülsün"

Ebru ÇELİK

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 78 kez "olası kastla öldürme", "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası istenen 13 sanık ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen 19 sanık, bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

700 kişinin katılacağı duruşma Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülecek.

210 müşteki ve 32 sanığın yer aldığı dosya kapsamı göz önüne alınarak duruşmanın 7 gün süreceği öngörülürken duruşma için 14 günlük süre ayrıldı.

KÜLLERDEN ADELETİN ATEŞİNİ YAKACAĞIZ

Duruşma öncesi lisenin bahçesinde bir araya gelen aileler, kaybettikleri kişilerin pankartlarıyla duruşma saatini bekledi.

Duruşma saatini bekleyen aileler ortak açıklama yaparak, "Kartalkaya’da sadece canlar değil, güven duygusu da yanıp kül oldu. Ama biz bu küllerden adaletin ateşini yakacağız" dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Duruşma saatini bekleyen aileler, açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ne yazık ki, yangın sırasında bile Grand Kartal Oteli’nin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları hiçbir şey yapmadılar. Ne bir uyarı verdiler, ne bir alarm sistemini devreye soktular. Misafirler tek bir kelimeyle, tek bir işaretle bile uyarılmadılar. Onlar arabalarını kurtarmaya giderken, bizim canlarımız içeride dumandan boğuluyordu. Bizim sevdiklerimiz ölümden ölüm beğenirken, otel sahipleri çoktan karşı otele geçmiş, meyvelerini yiyorlardı.

Bu nasıl bir umursamazlık, nasıl bir merhametsizlik, nasıl bir vicdansızlık?

Biz her şeyi takip ettik, ediyoruz. Olaydan yalnızca bir ay önce hazırlanan ve otelde yangın önlemlerinin eksikliğini açıkça ortaya koyan, ancak otel sahiplerinin 'Bu önlemler çok masraflı olur' diyerek geri çektirdiği denetim raporunu biliyoruz.

Bu ihmale göz yuman yetkilileri, yangının söylenenden daha erken başladığını, yangın anında yalnızca ayrıcalıklı misafirler için yapılan kurtarma operasyonunu, tüm otel yöneticilerinin ve personelinin kurtulduğunu, bilirkişi raporunda da açıkça belirtilen 'altın zaman'ın canlarımızı kurtarmak için değil, otel sahiplerinin arabalarını çıkarmak için kullanıldığını, karartılan delilleri, silinen kamera kayıtlarını da biliyoruz. Artık tek bir beklentimiz var: Yargılama süreci şeffaf olarak yürütülsün ve tüm gerçekler gün ışığına çıksın.

Biz bugün burada, bu katliamda sorumluluğu bulunan herkesin ve her kurumun hesap vermesini talep ediyoruz. Bugün sanık sandalyesinde oturanlara ek olarak, görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında da derhal soruşturma izinlerinin verilmesini bekliyoruz.

Bilirkişi raporunda bu yangında birinci dereceden sorumlu olduğu belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, hiçbiri bu zamana kadar soruşturma izni vermedi. Yasalar çerçevesinde verilmesi gereken bu izinlerin bir an önce verilmesini bekliyoruz.

O gece 78 can yitirdik. 36’sı çocuktu. Ölenlerin yaş ortalaması yalnızca 27 buçuktu. Yani hayatlarının daha başındaydılar. Onlar, yeni bir yüzyıla umut atmış bir kuşağın temsilcileriydi. Ama 2025’in bir kış gecesinde, ihmalin ve açgözlülüğün karanlığında nefessiz bırakıldılar.

Biz çocuklarımızı, kardeşlerimizi, torunlarımızı geleceğe hazırlıyorduk, mezara değil. Onların öldüğü yer bir savaş alanı değildi, bir tatil oteliydi. Sabah kayak yapacaklardı ama sabaha ulaşamadılar.

Çünkü o binada bulunanlar ve o binaya göz yumanlar, kendi keyifleri ve maddi çıkarları uğruna bu ülkenin gençlerini, çocuklarını bile bile ölüme terk ettiler.

Biz buradayız. Yasımızı bir kenara koyduk, canlarımız için dimdik ayaktayız. Susmayacağız. Kim susarsa, kim geri durursa bu katliama ortak olur.

Bu dava sadece bir adalet arayışı değil, bir insanlık sınavıdır. Kartalkaya’da sadece canlar değil, güven duygusu da yanıp kül oldu. Ama biz bu küllerden adaletin ateşini yakacağız. Evlatlarımız için, insanlık için, bu ülkenin onuru için."

Davayı birçok sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi partiler takip edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de Bolu'ya gelerek duruşmanın takipçisi olacak.