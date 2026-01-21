Kartalkaya faciasının 1'inci yılında hayatını kaybedenler anıldı: ''Acılarımız hiç eksilmedi''

Bolu'nun Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Oteli'nde, 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen yangında 34'ü çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Faicanın yıl dönümü kapsamında yangının yaşandığı saat 03.18'de otel önünde anma töreni düzenlendi.

Havanın sıfırın altında 15 derece olduğu dondurucu soğukta toplanan aileler, yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu pankartlar astı, karanfiller bıraktı ve gökyüzüne dilek balonları uçurdu.

Otel duvarına ise kaybedilen 78 kişinin isimleri yansıtıldı.

''YAŞAYAN ÖLÜLER GİBİYİZ''

Yangında oğlunu kaybeden Ankara 11'inci İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay, "Bizler yaşayan ölüler gibiyiz. Artık bu ailelerin verdiği mücadeleler sonucunda eğer gerçekten adalet tecelli eder de bütün suçlular, sorumlular cezasını alırsa belki bir nebze rahatlayacağız” dedi.

"ACILARIMIZ HİÇBİR ZAMAN EKSİLMEDİ"

Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı yitiren Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, gazetecilere, tam bir yıl önce, bunun gibi zifiri karanlık bir gecede 78 canlarını kaybettiklerini aktardı.

Çok basit şekilde çıkan ve kendi kendine sönümlenebilecek bir yangının, organize kötülükler, hatalar, kusurlar, kasıtlarla faciaya, insan kaybı açısından dünyada 6'ncı büyük otel yangınına dönüştüğünü belirten Gençbay, "Maalesef bu topluma yakışmayan bir fotoğraftı. Biz 1 yıl önce bu fotoğrafla karşılaştık ve evlatlarımızı, canlarımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Gençbay, "Acılarımız hiçbir zaman eksilmedi. Zaman küllendirmedi, daha da artırdı ama bu sürede tutunduğumuz tek şey vardı. Bu organize kötülüğe karışan kişilerin hak ettikleri cezaları almaları açısından adalete tutunmak istiyorduk. Adaletten medet umuyorduk. Çok şükür ki bunun da karşılığını en azından ilk etapta mahkeme aşamasında görmüş olduk." diye konuştu.

"DÜŞÜNMEDİĞİMİZ, ANMADIĞIMIZ HİÇBİR AN OLMADI"

Yiğit Gençbay'ın teyzesi Sibel Özdemir de söyleyecek çok sözlerinin olduğunu belirterek, "Biz öldük, dünyada kaldık. 365 gün, düşünmediğimiz, dua etmediğimiz, anmadığımız hiçbir an olmadı. Çok üzgünüz. Allah'ım sabırlar versin." ifadesini kullandı.

Yangından kurtulan ve insanları kurtarmak için tekrar girdiği otelde yaşamını yitiren yeğeni Gençbay ile arkadaşı Alp Mercan ve hayatını kaybeden 34 çocuğun teyzesi olduğunu aktaran Özdemir, "Biz artık yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. Sevdiklerimiz ve geride kalanlar için tek isteğimiz adaletin yerini bulması." şeklinde konuştu.

''NE ZAMAN NE ŞARTLARDA HAK HUKUK ADALET ARAYIŞI VARSA ORADA OLACAĞIZ."

Yangında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli'yi kaybeden Oktay Akişli şunları kaydetti:

"Biz 1 yılda sadece nefes aldık ama canlarımızın da hakkının, adaletin peşini bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. 2 ay önce Bolu'daydık. Dava sürecinde mahkeme salonundaydık. 2 gün önce ailemin mezarındaydım. Mezarları kendi ellerimle yaptım. Bugün de buradayım. Yarın nerede olacağımız belli değil ama canlarımızın nerede ne zaman ne şartlarda hak hukuk adalet arayışı varsa orada olacağız."

Ailelere destek için İstanbul'dan gelen Can Kaya, Tolstoy'un "Acı duyabiliyorsan canlısın ama başkasının acısını duyabiliyorsan insansın." sözünü anımsatarak, kendisinin de başkalarının acılarını paylaşmak için buraya geldiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Yangın, otelin mutfağında başlayıp hızla yayıldı. Otelde yangın alarmı ve merdivenlerinin olmaması, can kaybını artıran başlıca etkenler olarak kayıtlara geçti. Facianın ardından bir günlük ulusal yas ilan edildi, çok sayıda ülkeden taziye mesajları geldi. TBMM'de yangını araştırmak üzere bir komisyon kuruldu.

Yapılan teknik incelemeler ve bilirkişi raporları, yangına çok sayıda ihmalkarlığın yol açtığını ortaya koydu. Otel sahibi, yöneticileri ve ilgili kamu görevlileri de dahil olmak üzere 32 şüpheli hakkında dava açıldı. Yargılama, Bolu'da özel olarak hazırlanan bir salonda yapıldı.

MAHKEME MÜEBBET DEDİ SAVCILIK AĞIR BULDU

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ekim'de açıkladığı kararla otel sahibi Halit Ergül dahil 11 sanığı, çocukların ölümü yönünden 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet, yetişkinlerin ölümü yönünden ise 44'er kez 24 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Ancak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otel sahibinin aile üyeleri ve bazı kamu görevlileri için verilen "olası kastla öldürme" suçlamasını ve cezaları ağır bularak kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Savcılık, bu sanıkların "bilinçli taksirle öldürme" veya daha hafif "taksir" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

AİLELERİN ADALET MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Ana dava karara bağlanmış olsa da, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kurumlardaki bazı yetkililer hakkındaki soruşturmalar devam ediyor. Faciada yakınlarını kaybeden aileler, sorumluların gerektiği gibi cezalandırılması için hukuki mücadelelerini sürdürüyor.