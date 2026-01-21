Kartalkaya faciasının yıldönümünde TMMOB: Unutmadık, unutturmayacağız

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde 78 yurttaşımızın yanarak yaşamını yitirdiği facianın yıldönümü dolayısıyla 21 Ocak 2026 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Koramaz, yaptığı açıklamada yaşananların bir kaza değil, denetimsizlik ve kar odaklı politikaların sonucu olduğunu belirterek cezasızlığa dikkat çekti.

TMMOB tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''ACIMIZ HALA İLK GÜNKÜ GİBİ''

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 yurttaşımızın yanarak yaşamını yitirdiği facianın üzerinden tam bir yıl geçti.

Aradan geçen zamana rağmen acımız ve öfkemiz ilk günkü tazeliğini korumaktadır. Yaşamını yitiren yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının acısını paylaşıyoruz.

BU FACİAYI ASLA UNUTMAYACAĞIZ!

Ülkemizi felaketlerle yüz yüze bırakan rant ve kar merkezli politikalar, kamusal denetimi ve toplumsal sorumluluğu aşındırarak her geçen gün yeni can kayıplarına zemin hazırlamaktadır.

Bir kez daha vurgulamak gerekir ki Kartalkaya’da yaşananlar bir “kaza” ya da “öngörülemez bir felaket” değildir. Bu olay; bilimsel ve teknik gerekliliklerin yok sayılmasının, kamusal denetimin bilinçli biçimde devre dışı bırakılmasının ve kar hırsının insan hayatının önüne geçirilmesinin doğrudan sonucudur. Yaşamını yitiren yurttaşlarımızın sorumluluğu; denetim görevini yerine getirmeyen idarelerde, mevzuata aykırılıkları görmezden gelen kurumlarda ve gerekli güvenlik önlemlerini almayan işletme sahiplerindedir.

Cezasızlık, bu ülkede en yaygın ve en yıkıcı sorunlardan biri haline gelmiştir.

Facianın ardından başlayan yargı süreci, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek bir hız ve kapsamdan hâlâ uzaktır. Sorumluluğu bulunan kişi ve kurumların yargı önüne çıkarılması gerekirken sürecin ağır işlemesi ve sorumluluğun daraltılmasına yönelik girişimler kamuoyunda haklı kaygılar yaratmaktadır. Davaların sürüncemede bırakılması yalnızca adaleti geciktirmemekte, aynı zamanda yeni facialara da zemin hazırlamaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak yıllardır uyarıyoruz:

Yangın güvenliği bir tercih değil, kamusal bir zorunluluktur. Bu alanlarda algılama ve uyarı sistemlerinden kaçış yollarına, söndürme sistemlerinden periyodik bakım ve denetime kadar tüm önlemler eksiksiz ve etkin biçimde hayata geçirilmelidir.

Kamuya açık her türlü kurum, tesis, işletme vb. yaşam alanlarında görev tanımına ve vasfına uygun personel istihdam edilmeli; bu personel iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimleri almış olmalıdır.

Kartalkaya’da yaşananlar, bu zorunlulukların yerine getirilmediğini ve denetimsizliğin geri dönülmez kayıplara yol açtığını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Bir daha bu faciaların yaşanmaması için çağrımızı yineliyoruz:

Kamusal denetim güçlendirilmeli, meslek odalarının bilgi ve birikimi dışlanmamalı, yapı ve işletme güvenliği piyasa koşullarına terk edilmemelidir. İnsan yaşamı bir maliyet kalemi değildir. Bilimin, tekniğin ve kamu yararının esas alınmadığı hiçbir düzen toplumun güvenliğini sağlayamaz.

Kartalkaya faciasının takipçisi olacağımızı; sorumluların hesap vermesi ve benzer acıların yeniden yaşanmaması için gerekli yapısal önlemler hayata geçirilene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Unutmadık. Unutturmayacağız.