Kartalkaya facisasında şüpheli bürokrat görevden alındı

Resmi Gazete’de dün gece birçok görevden alma ve atama gerçekleşti.

Karara göre, Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı. Bu pozisyona Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı.

Çavuş’un ismi, Kartalkaya katliamında gündeme gelmişti. Bolu'da Grand Kartal Otel’de yaşanan katliamda, 36’sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi.

Katliamda sorumlu olarak gösterilen kurumlar arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bürokratlarına soruşturma izni vermedi.

Danıştay Birinci Dairesi ise dokuz bakanlık personeline yönelik soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı.

Hakkında soruşturma izni verilmemesi kararı kaldırılan isimlerden biri de Bülent Çınar Çavuş’tu.

Gazeteci Alican Uludağ, şüpheli olan Çavuş'un katliamdan sonra yangın raporu hazırladığını aktardı.

Uludağ, "Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli yangını sırasında otelin denetiminden sorumlu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkan vekili Bülent Çınar Çavuş, Uludağ Alan Başkanlığı görevinden alındı. Kendisi aynı zamanda dosyanın şüphelisi. 16 Aralık 2024 tarihinde otelde yapılan denetim sırasında yangın güvenliği ile ilgili hiçbir eksikliği tespit etmeden yangından bir gün sonra rapor düzenlemişlerdi" ifadelerini kullandı.