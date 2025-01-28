Kartalkaya için sessiz protesto: Beyaz çarşaf sarkıttılar!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) beyaz çarşaf sarkıtarak Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüne sebep olan yangını protesto etti.

Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüne sebep olan yangının ardından bazı yurttaşlar beyaz çarşaf sarkıtarak sessiz protesto gerçekleştirdi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak günü çıkan yangın faciaya dönüştü.

78 kişinin yaşamını yitirmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açan olayda yangın merdivenlerine ulaşılmasının zor olması, yangın tedbirlerinin alınmamış olması ve gerekli denetimlerin yapılmamış olması yurttaşlar tarafından protesto edildi.

Öte yandan bazı tatilcilerin de kaldıkları odaların pencerelerinden aşağıya beyaz çarşaf sarkıtmaları sosyal medyada gündem oldu.