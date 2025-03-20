Kartalkaya Komisyonu toplanamadı

TBMM Kartalkaya’daki Otel Yangını Araştırma Komisyonu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için toplanamadı. İstanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinden yangın alanında uzman akademisyenlerin komisyonda sunum yapması bekleniyordu. Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu toplantısı ise iptal edildi.

CHP milletvekilleri, İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlattıkları yürüyüş nedeniyle toplantıya katılmadı. Komisyonun İYİP ve DEM Partili üyeleri de toplantıya gelmedi.