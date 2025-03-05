Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu 5. kez toplandı

"Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok Başkanlığı’nda toplandı.

Komisyonda, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin yetkilileri sunum yaptı.

TÜYAK Başkanı Kazım Beceren mevcut yönetmelikte değişiklik talep ettikleri maddeleri sıralayan bir kılavuz hazırladıklarını belirterek, otellerdeki yangın güvenliğiyle alakalı paneller gerçekleştirdiklerini anlattı. Beceren, "Otellerdeki yangın güvenliğiyle yapısal, mimari, test kontrol ve bakımlarla ilgili bir sayı yayınlayacağız. Aynı zamanda eğitim seminerleri yapıyoruz. Çok sayıda katılımcı iştirak ediyor. Uluslararası tedbirler nedeniyle yangınlarda can kayıpları azalmaya başladı" diye konuştu. Beceren, sunumunun devamında dünya genelinde çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı yangınların çıkış sebeplerine ilişkin komisyona bilgi verdi. Beceren, yangınların daha çok yatak odalarında ve servis alanlarında çıktığını söyledi.

"YANGIN KORUMA SİSTEMLERİ, BEBEKLER GİBİ KORUMAYA MUHTAÇ"

Beceren otellere yangın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak, “Malzeme seçimi önemli. Kullandığımız malzemelerin alevi iletmemesi gerekiyor. Özellikle yangının erken haber alınması söndürülmesi ve can güvenliğinin sağlanması için önemli. Otomatik söndürme sistemleri yangının başka bölgelere sirayet etmesini önleyen en önemli düzenleme. Yangın koruma sistemleri bebekler gibi korumaya muhtaçtır” ifadelerini kullandı.

"TESİSATIN DOĞRU YAPILMASININ ÇOK BÜYÜK ÖNEMİ VAR"

Beceren, sunumunun devamında yangınların başka bölgelere ulaşmaması için yangın duvarlarının önemine dikkat çekti. Beceren, “Binalarda duman kontrol sistemi olarak yapılan basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının, zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve binanın emniyetli şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli ortamı oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir. Kullanılan cihaz arızalarını oluşan şikayet üzerine düzeltme şansınız vardır ve bu durum can güvenliğini tehdit etmez. Ana yangın korunum sistemlerinde yangın güvenliğini sağlamada durum böyle değil. Çünkü yangının ne zaman çıkacağını bilmediğiniz için yangın çıktığında sistemlerin hazır halde çalışır durumda olması zorunluluktur. Bu sistemlerin düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için özellikle sertifikalı ürün kullanılması, tesisatın doğru yapılması, doğru projelendirme yanında sisteminin işletilmesinin çok büyük önemi var” dedi.

"PERİYODİK BAKIM YAPILMASI İÇİN YASAL DÜZENLEME ÖNERİYORUZ"

Merkezi itfaiye teşkilatlarının kurulması önerisinde bulunan Beceren, “Yeni binalarda belediyeler tarafından yürütülen proje onay süreçlerine itfaiyelerin de dahil edilmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmakta. Bir sistem kurulduğu zaman kendi haline bırakılmaması gerekiyor. Periyodik olarak bakımların yapılması gerekiyor. Bunun zorunlu hale getirileceği yasal düzenlemeyi öneriyoruz" diye konuştu.

"BU HALİYLE, BU DENETİM MEKANİZMASIYLA ALTINDAN KALKAMAYIZ"

Beceren, milletvekillerinin “Yangında sorumluluk kimde?” sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"Sorumluluğun kimde olduğunun zor olduğunu size açıklayacağım. Öncelikle bir yatırımcı var. Bu yatırımcının profesyoneli var. Yatırımcı, bu otelin yangın güvenliğiyle ilgili alacağı önlemlerin ne olacağını bilemez. Bunu yatırımcının profesyonelinin söylemesi gerekiyor. Buradaki süreçteki yatırımcının profesyoneli, yatırımcıya söylemiş midir bilemiyoruz. Söylemiş de yatırımcı almadıysa, yatırımcı en büyük sorumludur. Yatırımcının profesyoneli, eğer birlikte çalıştığı konunun uzmanları yani projecilerle ilgili değerlendirmesini yapıp, projeciler bu projelerde eksik husus yapmışsa, bunlar yönetmelikte yazıyor zaten o zaman o projeciler sorumludur. Ya da projeciler doğruyu yaptı, ama yapımdaki müteahhit projelere uygun imalatları yapmadı, o müteahhit sorumludur. Bunların hiçbirini yatırımcı kabul etmediyse, yatırımcı sorumludur. Denetim kısmına gelince, hangi kuruma verirseniz verin bir eksiklik var. Bu haliyle, bu denetim mekanizmasıyla bunun altından kalkamayız. Bu yapıyı değiştirmemiz gerekiyor."

"BİZDEKİ TEMEL PROBLEM NİYET VE KONTROL"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik, "Bizim yangından korunma yönetmeliğimiz, çok kötü, düşük bir yönetmelik değil. Yönetmeliğimiz, çoğu Avrupa’daki yönetmeliğin ilerisindedir. Bizdeki temel problem, niyet ve kontroldür. Siz yapınızı yangına karşı dayanıklı tutma niyetinde olmalısınız. Sonra kontrol ve denetlemenin iyi olmasını sağlamakla mükellefsiniz" diye konuştu.



İbik, "Cephe kaplaması e sınıfı normal alevlendirici polistren köpük malzemeler. Geniş mahallerin tavanları çoğu yerde ahşap lambri, dolayısıyla hem cepheden, hem katlar arasında yangın yayılımı hızlı ve duman miktarı aşırı miktardadır. Çevre düzenlemesinin itfaiye araç manevrasına müsaade etmediği, itfaiye su verme bağlantısı olmadığından müdahalenin eksik kaldığı, saha görüntüleri, itfaiye raporu ve tanık ifadelerinden anlaşılmaktadır. Yangın afeti, doğal bir afet olmayıp, yanlış uygulamalar, ihmal ve bazen kasıt ile ortaya çıkmaktadır. Kartalkaya Grand Kartal Oteli yangını, sonuç itibariyle kamu vicdanında derin yaralar açan bir faciadır. Bu facianın nedenleri incelendiğinde, otelin yürürlükteki yangın yönetmeliği şartlarının birçoğuna göre uygunsuz durumda bulunduğu ilk analizde görülmektedir. Otel sahibi ve işletmecisinin yasal sorumluluklarını yerine getirmeksizin otel işletmesini nasıl sürdürdüğünü ve denetim yetkisi ve sorumluluğunu taşıyan ruhsat mercilerinin mevzuattan kaynaklanan görevlerinin layıkıyla yerine getirip getirmediklerini belirlemek, yüce Türk yargısının tasarrufundadır" ifadesini kullandı.

"MEVZUATLAR REVİZE EDİLMELİ"

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Genel Sekreteri Timur İz tarafından yapılan sunumda "Ülkemizde meydana gelen yangınlara dair yangın istatistikleri tutulmalıdır. Tüm itfaiyelerden belirli bir düzende yangın verilerini toplamaları ve merkezi sisteme bu verileri işlemeleri istenmelidir. Can kaybının yaşandığı yangınlardan sonra ilgili kamu kurum/kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yangın alanında gözetmenlik yapan kişiler ve akademisyenlerden oluşan uzman grupla yangının çıkış nedeni, benzer yangınlarda yeni kayıpların önlenmesi için yapılması gerekenler değerlendirilmelidir. Gerekmesi durumunda mevzuatlar revize edilmelidir" diye konuştu.