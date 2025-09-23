Giriş / Abone Ol
Kartalkaya yangın davası: 4 sanığa daha tutuklama talebi

Grand Kartal Otel Yangını Davası'nda savcılık 4 sanığın daha tutuklanmasını talep etti.

Güncel
  • 23.09.2025 19:41
  • Giriş: 23.09.2025 19:41
  • Güncelleme: 23.09.2025 19:45
Kartalkaya yangın davası: 4 sanığa daha tutuklama talebi

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel yangını faciasının duruşması sürüyor.

Grand Kartal Otel yangını davasında savcılık mütalaasında tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin devamını talep ederken tutuksuz sanıklar Gazelle Otel’in muhasebe müdür yardımcısı Mehmet Salun, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan ve Aygaz A.Ş.'ye bağlı teknik servis görevlisi olarak çalışan ve LPG tesisat bakımından sorumlu Doğan Aydın’ın tutuklanmasını talep etti.

