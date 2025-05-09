Kartalkaya yangın faciası için AKP’li vekiller de soruşturma izni istedi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişi hayatını kaybettiği faciayı araştırmak için kurulan Meclis komisyonunda konuşan AKP’li Tahir Akyürek, bakanlıkların soruşturma izni vermemesine ilişkin “Soruşturma izninden kaçınmak suçluluk göstergesi olur. Soruşturma izni verilmelidir” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, faciaya ilişkin konuşma yapan AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek, “Çalışma Bakanlığı’nın da il özel idaresinin de belediyenin de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da sorumluluğu var. Soruşturma izni verilmemesi de doğru bir şey değildir. Soruşturma izninden kaçınmak suçluluk göstergesi olur. Soruşturma izni verilmelidir ve yargıda herkesin sorumluluğu oranında ortaya çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

"YANİ VERİR, VERMEZ"

Komisyon Başkanı Selami Altınok ise, bakanlığın soruşturma izni vermemesini gündeme getiren vekillere “Yani verir, vermez. Verirse verir, vermezse cumhuriyet savcısı veyahut o mağdur taraf ilgilisine göre idare mahkemesine, ilgisine göre Danıştay’a itiraz eder. Oradan çıkar” yanıtını verdi.

"SOSYAL MEDYADAN ÖNCE EN AZINDAN BİR ÖNCELİĞİMİZ OLSUN"

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da, yangına ilişkin bazı bilgilere sosyal medyadan ulaştıklarını ifade ederek “Yani benden kaçırdıkları şeyi ben sosyal medyada görünce gerçekten çok...” diyerek yangının video görüntülerini sosyal medyadan gördüğünü anlattı. AKP’li Başkanı Altınok, bu sözlere cevap olarak “Vallahi ben de sosyal medyada gördüm” ifadesini kullanırken AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Kartalkaya yangının üzerine kafa yoran bir sürü insan olarak istiyoruz ki yani halka ulaşmadan, kamulaşmadan önce biz bilgiye sahibi olalım. Sosyal medyadan önce en azından bir önceliğimiz olsun” söyleminde bulundu.

Öte yandan komisyonda, bakanların komisyona gelmemesi eleştirildi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Altınok "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı gelmiş. Bakanlar gelse de iyi olurdu, gelmediyse ben ne yapayım yani?" ifadelerini kullandı.