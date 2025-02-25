Kartalkaya yangını araştırma komisyonunda, AFAD yetkilisinin yaptığı sunum yetersiz bulundu

"Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu", AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok Başkanlığı’nda toplantı.

Komisyonda, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan görevli yetkililer yer aldı. Komisyonda AFAD Genel Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yer alırken, AFAD adına sunumu AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin yaptı.

"HASTANELERDE YARALI KALMADI"

Ergin, hastanelerde hiçbir yaralının kalmadığını, son yaralının İstanbul’da bir hastanede taburcu edildiğini söyledi. Yangına ilişkin 21 Ocak saat 03.27’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar geldiğini belirten Ergin, Kartalkaya Jandarma Karakolu’nun 4 dakika sonra bölgeye ulaştığını belirtti. Sağlık ekiplerinin ise 46, itfaiyenin 57, AFAD’ın ise 55 dakika sonra olay yerine intikal ettiği bilgisini veren Ergin, yangında Bolu, Ankara, Çankırı, Kocaeli, Sakarya ve Düzce’den AFAD personellerinin geldiğini, illerden takviye araç ve personel görevlendirilmesi yapıldığını aktardı.

Yangına müdahaleye ilişkin 171 araç ve 533 personel ile müdahale edildiğini anlatan Ergin, Grand Kartalkaya Oteli’nde 161 oda kapasitesinin bulunduğunu, 12 katlı otelde, 77 odada, 238 misafirin bulunduğunu, otelde toplam 100 çalışan ile birlikte 338 kişinin konakladığı bilgisini paylaştı. Ergin, yangında 78 kişinin vefat ettiğini hatırlatarak, yaşamını yitiren vatandaşların kimlik tespitinin yapılmış olduğunu ve tüm cenazelerin yakınlarına tespit edildiğini söyledi.

AFETLERE MÜDAHALE GENEL MÜDÜRÜ SADİ ERGİN'İM SUNUMUNA MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ergin’in yangına ilişkinin sunumunun kısa olması, komisyonun başkanı dahil üyeleri tarafından eleştirilirken, yangının büyüklüğü dikkate alındığında daha detaylı sunumun yapılması gerekildiği ifade edildi. Ergin, 3 sayfasının resim olduğu toplam 12 sayfalık raporunun sunumu sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Raporun kısa olmasına tepki gösteren DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, "Fotoğrafları çıkarsaydınız 1 sayfaya sığardı" diye konuştu.

KOMİSYONDA ASTRONOT GEZERAVCI GERGİNLİĞİ

Ergin'e sorularını sıralayan Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın "Alper Gezeravcı’yı uzaya göndermek yerine itfaiye aracı alın" demesi üzerine komisyon salonunda gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Altınok, Arı’ya "Bunun konuyla ne alakası var" diyerek seslendi. Arı’nın konuşması esnasında bir AKP milletvekili ise "Belediyeler de o zaman konser vermeseydi, belediyeler de itfaiye alsaydı" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMIZ, OLAYI HABER ALIR ALMAZ 55 DAKİKADA ORAYA İNTİKALİ GERÇEKLEŞTİRMİŞLER"

Komisyonda söz alan AFAD Genel Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Başkanlığımız devletimizin genç sayılabilecek kurumlarından birisi. Çağın gelişimlerini kurum olarak takip ediyoruz. Yıllardan beri mülki amir olarak görev yapmış biri olarak çalışmalara birebir tanıklık ve takip ettik. AFAD bu tür durumlarda olayın meydana geldiğini öğrenir öğrenmez, ilk görevi koordinasyonu sağlamak. Bizim çalışma sistemimizde AFAD hakikaten güçlü bir kurum. Bu gücü diğer kurum ve kuruluşlarla hareketten geliyor. Arkadaşlarımız, olayı haber alır almaz 55 dakikada oraya intikali gerçekleştirmişler. Orada yereldeki itfaiyenin eksik ve yetersiz kalacağı ihtimaline karşın çevre illerden koordinasyonu AFAD sağladı. Bütün kurumların temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarımız var. Müdahale konularını kategorilendirip, ilgili kurumlara tebliğ ediyoruz. Risk azaltma yönetimi ve sonrasında edilinen tecrübelerden hareketle bundan sonra atılacak adımlar ve değerlendirmelerle ilgili AFAD, üzerine düşen tespitleri yaparak, atılması gereken adımlar varsa, bunları da atıyor. Şu anda 65 bine yaklaşan AFAD gönüllüsü mevcut. Kurumlarımızdan arama kurtarma konusunda çalışacak 120 bin kişiye ulaştık" diye konuştu.

"Sizin yazacağınız rapor sonrasında Kartalkaya vakalarını bir daha görmeyeceğiz. Ben acı olayın başındaydım. Oradaki ana kucağındaki çocukların kömür halini alıp, çuvala biz koyduk" diyen AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, şöyle konuştu:

"Biz de istiyoruz ki AFAD’ın işi olmasın. AFAD, afete müdahale ile değil, afetin riskini azaltmayla ilgilensin. Kendisine ayrılan bütçeyi, risk azaltmaya harcasın, müdahaleye değil. Ya da kentsel dönüşüme, iyileştirmeye harcasın. Bizim kurumumuzun sorumluluk alanı, sizlerin de çok iyi bildiği gibi mevzuatlarla tanımlanmış, hangi kurumun hangi alanda denetim yetkisi olduğu, ilgili yasal düzenlemelerle belirtilmiş.

"İTFAİYELERİN AFAD'A BAĞLANMASI HALİNDE, AFAD YÖNETİLMEKTEN ÇIKAR"

Müdahale yerine varış ile ilgili bir dakika dahi sapma yok. Raporları, komisyonlarınıza arz edeceğiz. 2019 yılında çalıştay yaptık İtfaiyeler, AFAD’a bağlanabilir mi diye. Fakat bununla ilgili gerek siyasi erklerden, gerekse belediyelerden, gereke itfaiyeden dönüşler olmadı. AFAD’a bağlanması halinde itfaiyeler yönetilmekten çıkar. Kapasiteler artırılmalı, itfaiyeler güçlendirilmeli. Bunların hepsine varız. Hepsi AFAD’ın altında olsun dediğimiz zaman, AFAD, yönetilmekten çıkar.

"YANGINA İLK ETAPTE AFAD'TAN DÖRT KİŞİ GİTTİ"

112 ilk etapta konut yangınlarında ya da orman yangınlarında hayati tehlike söz konusu değil ise AFAD’ı ilk etapta yönlendirmiyor. O anlamda itfaiye, sağlık ekipleri ve ilgili kolluk kuvvetini görevlendiriyor. İkinci bir ihbar ya da işin büyüdüğünü düşündüklerinde yaklaşık 10 dakika sonra AFAD’a haber verilmiş. Burada bir kasıt kusur yok. Genel uygulama böyle. AFAD’tan giden ilk ekip dört kişiydi. Zaten arama kurtarma personel sayısı Bolu’da tamamı 13 kişi. Dolayısıyla buradan giden ekibin sayısı bu. Yangının büyümesinden kaynaklı çevre illerden takviyesi ile sayı çoğaltıldı.

"VATANDAŞLARIMIZ DAHA ÇOK CAMLARIN ÖNÜNDE VEFAT ETMİŞ"

AFAD’ın arama kurtarma ekipman kapasitesi yeterli. Kapasite artırmaya da devam ediyor. Her geçen gün gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışıp, biz de kendi teknolojimizi hızlı bir şekilde kapasite artırımına verilen bütçe ölçüsünde devam ediyoruz. AFAD ile belediyeler entegre çalışıyor. Çünkü belediyenin bütün kapasitesi, aynı zamanında AFAD’ın emrinde. Biz de belediyenin herhangi bir şeye ihtiyacı olması halinde, hangi belediyenin ne tür bir yardıma ihtiyacı varsa yerine getirmek için en hızlı şekilde aksiyon alıyoruz. AFAD’ın koordinasyon görevinde, zerre kadar gerileme olmamıştır. AFAD, 15 kişiyi merdivenle tahliye etti. İlk giden ekip hemen tahliye etmiş. 78 yerine artı 15 kişi daha olabilirdi. Vatandaşlarımız daha çok camların önünde vefat etmiş."

Komisyonun yarınki toplantısında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkilileri sunum yapacak.