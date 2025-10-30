Kartalkaya yangını davası: Belediye yetkilileri "Sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda" dedi

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına dair görülen davada tutuklu sanıklar itfaiye eri İrfan Acar, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu ifade etti. Duruşma yarın sabah 09.00'da devam edecek.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına dair, 20’si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının üçüncü celsesi Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada tutuklu sanık Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında “Çok üzgünüm. Pek çok asılsız haber çıktı hakkımda. Çıkmaya da devam ediyor. Biz de ciddi bir travma yaşadık. Turizmin duayeni olarak bilinen babamın otelinde böyle elim bir olayın yaşanması iki defa beni kahrediyor. Kızlarım ve ben yönetim kurulu üyesiyiz ancak otelle bir ilgimiz yoktur. Benim göz rahatsızlığım var. Bu yüzden hiç iş hayatında da bulunmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ergül, önceki duruşmadaki savunmalarını tekrarladı ve "Yüce mahkemenin takdiri neyse ona karar verin" dedi.

“OTELİN EKSİKLİKLERİNİ TESPİT ETTİM DİYE Mİ SUÇLUYUM? BERAATİMİ İSTİYORUM”

Tutuklu sanık itfaiye eri İrfan Acar ise savunmasında şunları kaydetti:

“Ben Grand Kartal Otel’deki eksiklikleri müdürüm Kenan Coşkun’a bildirdim. Müdürüm ‘Otele değil, kafeye başvuru yapacaklarmış’ demesi üzerine bilgisi dahilinde başvuruyu iptal ettik. Çünkü bu talep, talep edenin isteği ile yapılır ve isteği ile reddedilir. İptal işlemi bu tespitleri hükümsüz kılmaz. Bunları yapmakla yükümlü otel yönetimidir. Benim resen bir denetim yapma veya isteme gibi bir yetkim yoktur. Ben alt kademede bir itfaiye eriyim. Bana ne talimat verilirse onu yaparım. Hatalı bir işlem yapsam müdürüm Kenan Coşkun uyarır ve kabul etmezdi. Yaptığımız işlem her zaman yaptığımız bir işlem. Ben işimi ve görevimi layığıyla yaptım, neden yargılanıyorum anlamıyorum. Otelin eksikliklerini tespit ettim diye mi suçluyum? Beraatimi istiyorum.”

“BAKANLIĞIN YARGILANMASI GEREKEN YERDE, MÜVEKKİLİM OLASI KASTLA YARGILANIYOR”

Tutuklu sanık Acar’ın avukatı da “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yargılanması gereken yerde, işinin gereğini yapan tek kişi olan müvekkilim olası kastla yargılanıyor. Bakanlık yetkilileri hakkında soruşturma izni verildi hala serbestler ama Belediye çalışanı İrfan Acar soruşturma izni olmadan tutuklandı. Burası Bolu Belediyesi yetkisinde değil. Eksiklikleri ortaya çıkaran kişinin yargılanması bu dosyadaki en büyük çelişkidir. Eğer bir gün İrfan cezalandırılırsa yarın tek bir kamu görevlisi eksik bulmaya cesaret edemez. Müvekkilin beraatini ve tahliyesini istiyoruz” şeklinde savunma yaptı.

“RESEN BİR DENETLEME VE YAPTIRIM GÜCÜ BULUNAN, BAKANLIK YETKİLİLERİ YARGILANMIYOR”

Tutuklu sanık Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında “Resen bir denetleme ve yaptırım gücü bulunan, oteli kapatma yetkisi varken Kültür ve Turizm Bakanlık yetkilileri burada yargılanmazken, Belediye bu eksiklikleri tespit etti diye yargılanıyor. Bu suçlamalarla yargılanmamız çok açık hedef saptırmaktır. Görmediğim, bilmediğim ve bildirme zorunluluğumun olmadığı bir işlem için nasıl sorumlu olabilirim. Bunu bildirmemem bana nasıl bir menfaat sağlayabilir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“BOLU BELEDİYESİ’NİN SONUCU ÖNLEME GİBİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK”

Gülener’in avukatı da şu beyanlarda bulundu:

“Mütalaada Bolu Belediyesi’nin ne olursa olsun sorumlu olarak göstermek için asıl sorumluların sorumlu oldukları fiiller tamamen gözden çıkarılıyor. Bolu Belediyesi’nin sonucu önleme gibi bir yükümlülüğü yok. Adaletin sağlanabilmesinin ön koşulu yasaların eksiksiz ve doğru uygulanmasına bağlıdır. Müvekkilim hakkında mütalaadaki gibi karar verilirse bazıları çok mutlu olacak elbet ama kesinlikle hukuka uygun olmayacaktır.”

“GELİNEN NOKTADA KAZANIN SORUMLUSU HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMAYANA YÜKLENMEKTEDİR”

Son olarak esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını tutuklu sanık Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun yaptı. Coşkun kendisi hakkında herhangi bir delil olmadan 9 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek şu beyanda bulundu:

“Görev ve yetki alanımız dışında olan alan için herhangi bir suçlama nedeni bulunamamıştır. Devlet memuru olmama rağmen soruşturma izni verilmeden savcılık ifadem sonrasında tutuklandım. Bu da hakkımızda verilen hükmün göstergesi olmuştur. Arama kayıtlarına bakılarak suç isnat edilmek ciddi bir sorundur. İptal hadisesine ilişkin ne bir görüşmem vardır ne de kanıtı. Bu tamamen yoruma dayalıdır. Gelinen noktada kazanın sorumlusu hiçbir sorumluluğu olmayana yüklenmektedir. Parça bütünden büyük olamaz hiçbir zaman. Turizm ve Kültür Bakanlığı asli sorumlu olmasına rağmen burada yargılanmaması bize adeta ‘siz parçasınız ama bütünden büyüksünüz’ denilmektedir. Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.”

Ayrıca, iddianamede "olası kast"tan hapis cezası istenen sanıklar Halit Ergül, Emine Murtezeoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Emir Aras, Mehmet Salun, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, İrfan Acar, Kenan Coşkun, Sedat Gülener, "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ve kadına karşı kasten öldürme" ile "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarının uygulanmasına binaen verilen ek savunmada önceki beyanlarını tekrar etti.

Duruşmaya yarın saat 09.00'a kadar ara verildi.