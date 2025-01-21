Kartalkaya yangınına ilişkin yayın yasağı!
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'deki yangının ardından yayın yasağı getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yayın yasağı getirdi.
Yasak kararı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet sayfasından duyuruldu.
Açıklamada "Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 21.01.2025 tarihli ve 2025/251 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir" denildi.