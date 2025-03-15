Kartalkaya yangınında 6 kamu çalışanına soruşturma izni

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasına ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. 21 Ocak tarihli yangının öncesinde oteli yeterli denetlemediği belirtilen İl Özel İdaresi’nin altı personeli hakkında soruşturma açılmasına izin verildi. DW’den Uğur Şahin’in haberine göre, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeli hakkında "otelde yaptıkları denetimlerde ihmalleri bulunabileceği" gerekçesiyle soruşturma izni istenmişti.

Ancak Bolu Valiliği, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz E., eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Ö., Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeli Ahmet K., Muhammed Y., Cemal Y. ile müdürlüğün eski memuru Davut A. hakkında soruşturma izni vermedi. Valilik, söz konusu kişilerin "hukuki sorumluluğunun bulunmadığını" öne sürdü.

Bolu Valiliğinin 3 Şubat tarihli bu kararına hem savcılık hem de Kartalkaya’daki faciada yaşamını yitirenlerin aileleri itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3’üncü İdari Dava Dairesi, 5 Mart’ta bu kararın kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, söz konusu çalışanlar hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Oybirliğiyle alınan kararda "konunun ancak savcılıkça yapılacak bir soruşturma kapsamında netleşebileceğine" vurgu yapıldı.