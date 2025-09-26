Kartalkaya’da 8 valinin yargılanması istendi

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya’da bulunun ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV’nin haberine göre katliamda oğlu Yiğit Gençbay’ı yangında kaybeden Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay, otelin yapımına başlandığı 1997’den bu yana Bolu’da görev yapan 10 validen 8’inin yargılanması için Danıştay’a başvurdu.

Gençbay, "Sadece sanıklar değil, gözetim görevini yapmayanlar da sorumlu. Valiler de organize kötülüğün parçası, denetim görevini yapmayanlar da hesap vermek zorunda" dedi.

1999’da otel açıldığında Nusret Miroğlu görevdeydi. Sırayla Mehmet Ali Türker, Ali Serindağ, Halil İbrahim Akpınar, İbrahim Özçimen, Ahmet Zahteroğulları, Aydın Baruş, Ahmet Ümit ve Erkan Kılıç valilik koltuğuna oturdu. 2008-2010 arasında Akpınar ve 2010-2014 arasında görev yapan Özçimen, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği görevinde bulunuyor. Bolu Valisi olarak 2024’ten bu yana Abdülaziz Aydın görev yapıyor.