Kartalkaya’da yangın güvenliği raporu dilekçeyle iptal ettirilmiş

Haber Merkezi

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sonucu 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı katliama ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianamede otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in, 24 Aralık 2024’te Bolu Belediye Başkanlığı’na verdiği dilekçede, “yangın güvenliği raporu”yla ilgili verilen dilekçenin iptalini istediğine yer verildi.

İddianamede, işletmenin tamamında tespit edilen eksikliklerin tamamlanamayacağının anlaşılması üzerine muhasebe müdürü Özdemir’in Bolu Belediye Başkanlığına vererek “yangın güvenliği raporu”nun iptalini istediği dilekçenin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tarafından onaylandığı bilgisi yer aldı. Gülener’in onayıyla denetim raporunun iptal edildiği kaydedildi.

Aynı zamanda otelin tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, binadaki acil aydınlatma, elektrik tesisatı ve söndürme gereçleri talimatlarındaki yetersizlik ile sprinkler (yağmurlama) sisteminin bulunmayışı gibi çok sayıda eksikliğin tespit edildiği raporun Gülener tarafından iptal edildiği belirtildi.

Denetim iptalinin yanı sıra 24 Aralık 2024’te otel içerisindeki “White Fox” isimli kafeye "yangın güvenliği raporu verilmesi" yönündeki dilekçenin işleme alındığı öğrenildi. Dilekçenin işleme alınmasının ardından 28 Aralık 2024’te de İtfaiye Personeli İrfan Acar tarafından yapılan denetimde otele bitişik 70 metrekarelik işletmeye “uygunluk belgesi” düzenlendiği bilgisi de iddianamede yer aldı. Acar tarafından gerçekleştirilen denetimin hukuka aykırı olduğu belirtilen iddianamede şu ifadeler kullanıldı: “Bu alana ayrı korunma tedbiri uygulanmasının mümkün olmadığı, denetim yapmakla görevlendirilen şüpheli İrfan Acar’ın otelle iç içe olan kafe restoran için ayrıca yangından korunma tedbiri uygulamanın mümkün olmadığını bilmesine rağmen ikinci denetimi yaptığı, şüphelinin buradaki işleminin mezkur yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu amiri Kenan Coşkun’a bildirip adı geçenin emri yazılı olarak yenilemesi halinde işlem yapması gerektiği ancak şüphelinin hukuka aykırılığı bildirmeden denetimi yaptığı, Acar’ın bu suretle hukuka aykırı yaptığı denetim neticesinde kafe restorana uygunluk raporu düzenlediği, uygunluk raporu verilen kafe restoranın çıkan yangında zarar gördüğü ve çalışanlarından Eslem Uyanık, Şevval Şahin ve Esra Nazik’in vefat ettiği, şüphelinin görevinin gereklerini yapmadığı, otel binasıyla iç içe olan yer için otelden mahiyeti itibarıyla birbirinden farklı inceleme ve denetleme raporları düzenlediği, bu şekilde itfaiye erinin görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kusurlu davrandığı anlaşılmıştır.”

İHMALLER SİLSİLESİ

Gülener ve İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun’un da 16 Aralık 2024’te yapılan denetimde otelin yangın güvenliği yönünden eksik olduğunu, inceleme ve kontrol formunda belirlenen eksiklerin risk değerlendirmesini yaparak Bolu İl Özel İdaresi’ne bildirmesi gerekirken bildirmediği de belirtildi.

İddianamede yer alan bazı diğer bilgiler ise şu şekilde:

• Hayatını kaybeden 78 kişiden 54’ü karbonmonoksit zehirlenmesinden, 20’si yanarak, 4’ü ise kurtulmaya çalışırken pencereden atlayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 133 kişiden 7’sinin de yüksekten atlama sonucu kemik kırığı yaşadı.

• Yangın restoran katında başlayan LPG sızıntısıyla büyüdü ve hızla yayıldı. Ahşap kaplamalar, halılar, petrokimyasal ürünler gibi yoğun yanıcı malzeme kullanımı, binanın gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapısı, katlarda bulunan yangın alarm butonları ve siren sistemlerinin yangın sırasında erimesi yangının büyümesinde rol oynadı. İtfaiye binaya ulaşamadı.

• Bilirkişi raporuna göre, Grand Kartal Otel’in konumu, itfaiyenin müdahalesini zorlaştırdı. Binanın yan ve arka cephelerine itfaiyenin ulaşabileceği yollar bulunmuyordu. Kaçış mesafeleri ise yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen sınırların çok üzerindeydi. Yangın kapısı yoktu, kaçış planları yetersizdi.

Raporda yer alan diğer tespitler ise şöyle:

• Kaçış kapıları yangın kapısı özelliği taşımıyor

• Acil çıkışlar, tahliyeye uygun değil

• Taşınabilir yangın söndürme cihazları gelişigüzel yerleştirilmiş

• 3 Ekim 2022’den itibaren görevli bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulunmamış

• Tahliye planları yetersiz, kaçış merdivenleri yetersiz.

34 KİŞİYE DAVA AÇILDI

İddianamede, aralarında otel sahipleri, yöneticiler, teknik personel, belediye yetkilileri ve LPG tesisatçılarının da bulunduğu 34 kişi hakkında dava açıldı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçlarından otel yöneticileri ve Bolu Belediyesi itfaiye yetkilileri hakkında 78 kez ‘olası kastla öldürme’ ve 133 kez ‘olası kastla kasten yaralama’ suçlarından 1998’er yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar hakkında ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

HESABINI KİM VERECEK?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atalar, şu ifadeleri kullandı: “Adalet yerini bulacak mı? Bilirkişi raporları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı birinci dereceden sorumlu ilan etti. Ama ne oldu? Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ihmali açık olan kamu görevlileri için soruşturma izni vermedi. Ne bir istifa, ne bir görevden alma! Savcılık soruşturmanın sürüncemede kalmaması adına Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli açısından evrakın tefrik edilmesine karar verilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/6473 soruşturma sırasına kaydının yapıldığını iddianamede belirtmiştir. Adalet geç geliyor, eksik geliyor! Biz sormaya devam edeceğiz: 78 insanın hesabını kim verecek? Bakanlık hâlâ neden koruma zırhı altında?"