Kartalkaya’daki yangın faciası: Otelde arama çalışmaları yeniden başladı

Bolu Grand Kartal Otel'de dün gece çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangınla ilgili arama-kurtarma çalışmaları 19 saat sürdü.

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün saat 09.00'da yeniden başladı.

AFAD ekiplerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Bolu Acil Afet Arama Kurtarma Derneği (BAKE) ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Bolu Grand Kartal Otel'de dün gece yangın çıkmış, saat 03.21’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için 04.15’te müdahale etmişti.

Yangın yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alınabilmişti.