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Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili Almanya Dışişleri Bakanı’ndan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock,"Tatil için buraya gelen insanların böyle bir trajediyle karşılaşması hepimizi derinden etkiledi. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte" açıklamasında bulundu.

Güncel
  • 22.01.2025 01:05
  • Giriş: 22.01.2025 01:05
  • Güncelleme: 22.01.2025 01:07
Kaynak: ANKA
Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili Almanya Dışişleri Bakanı’ndan açıklama
ANKA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada üzüntülerini dile getirdi.

Olayın kendilerini derinden etkilediğini belirten Baerbock paylaşımında, “Tatil için buraya gelen insanların böyle bir trajediyle karşılaşması hepimizi derinden etkiledi. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte” ifadelerini kullandı.

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