Kartalkaya’daki ‘yetki’ tartışmasına Bülent Arınç da katıldı: “Sorumlu Turizm Bakanlığı”

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı AKP’li Bülent Arınç, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangında sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Elips TV'ye konuşan Arınç, "Böylesine bir otelde bir yangına karşı ve üstelik ahşap ağırlıklı bir otelde gerekli tedbirler alınmış mı? Yazıyorlar, okuyorum, TV'deki tartışmaları takip ediyorum. Bu arada çok çirkin bir şey var. Suçlamalar başladı. Belediye diyorsunuz, 'Biz büyükşehir belediyesi değiliz' diyorlar. Haklılar. Belediyenin yetki alanı içinde mi? Hayır. Burası turizm yatırımları alanında. O zaman sorumlu kim? Turizm Bakanlığı" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, "Onlar başka bir sebeple, yine mesele belediye tarafına daha çok gelmeye başlıyor. En azından bize ihbar etmedi diyorlar. Onlar da 'Bu bizim yetkimizde değil' diyor. Ölen insanlar var ve elle tutulan bir vaka var. Büyük bir yangın ve yangında öldü insanlar. Yangın merdivenini bulamadılar, ortalık toz duman haline gelmiş. Kimse kendisini kurtaracak bir şekilde eğitilmemiş. En azından çalışanlar açısından öyle" dedi.

"BELEDİYENİN İHMALİ VARSA ORTAYA ÇIKARILMALI"

Sorumluların mutlaka ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden Arınç, şunları söyledi: