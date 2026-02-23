Kartel lideri El Mencho öldürüldü: Meksika savaş alanına döndü

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden birine liderlik eden "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda yaralı yakalandıktan sonra öldü. Operasyonun ardından kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Şiddet olayları komşu eyaletlere de yayıldı, birçok kentte araçlar ateşe verildi

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

Ulusal basına göre, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirildi.

Yetkililer, operasyonun detaylarına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmazken, çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğünü bildirdi.

İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR YAKILDI

El Mencho'nun öldürülmesi, eyalette büyük bir şiddet dalgasını tetikledi.

Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.

KIRMIZI ALARM DEVREDE

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu.

Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturuldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görülüyor.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI HALKI SAKİN OLMAYA ÇAĞIRDI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardında çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu.

Sheinbaum sosyal medyadan, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Halkı sakin olmaya çağıran Sheinbaum, şunları kaydetti:

"Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu bildirdi. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum."

Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.

***

CÜNEYT ÖZDEMİR MAHSUR KALDIKLARINI DUYURDU

Öte yandan Gazeteci Cüneyt Özdemir, seyahat için bulundukları Meksika'da otelde mahsur kaldıklarını açıkladı. Özdemir, "3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda... Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz" dedi.

3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda...



Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz. — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) February 22, 2026

***

CJNG, WASHİNGTON TARAFINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMİŞTİ

ABD, El Mencho'yu Meksika’da "bir terör saltanatı" yürütmek ve fentanil kaçakçılığı yoluyla "sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu.

Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana terör örgütü olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 4 Aralık 2024 tarihinde El Mencho'nun arandığına dair poster yayınlanmıştı.

***

CJNG NEDİR? FALİYETLERİ NELERDİR?

Cártel de Jalisco Nueva Generación /Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), Meksika’nın en güçlü kartellerinden biri olarak biliniyor. "El Mencho" liderliğinde Meksika'nın en büyük insan kaçakçılığı örgütlerinden biri haline geldi; rakipleriyle birçok eyalette çatıştı, kokain ve metamfetamin ticaretinde rol aldı. Özellikle son yıllarda ABD’ye fentanil sevkiyatını da genişletti.

1966'da doğan "El Mencho" ise son yıllarda uyuşturucu üretip satarak ve işletmelerden haraç alarak bu karteli büyütmesi nedeniyle ülkenin en şiddet yanlısı suç liderlerinden biri olarak görülüyordu. Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik cüretkâr saldırılarıyla da tanınıyordu.

***

NEMESİO OSEGUERA CERVANTES KİMDİR?

Nemesio Oseguera Cervantes (d. 1966, Michoacán), kamuoyunda bilinen adıyla El Mencho, Meksika merkezli Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)’nin kurucu lideri olarak anılıyor. Son on yılda Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli suç yapılanmalarından birini yöneten isim olarak öne çıktı.

Michoacán eyaletinin kırsal bir bölgesinde, yoksul bir ailede doğduğu biliniyor. Genç yaşta ABD’ye göç ettiği, Kaliforniya’da tarım işçisi olarak çalıştığı ve burada suç bağlantıları nedeniyle hapis cezası aldığı resmi kayıtlara yansıdı. 1990’larda ABD’den sınır dışı edilmesinin ardından Meksika’ya döndü.

Meksika’ya dönüşünün ardından önce yerel suç ağlarıyla, daha sonra Sinaloa bağlantılı yapılarla temas kurduğu belirtiliyor. 2010’ların başında Jalisco merkezli yeni bir yapılanma olan CJNG’nin liderliğini üstlendi. Kısa sürede ülke genelinde genişleyen örgüt, özellikle metamfetamin ve son yıllarda fentanil ticaretiyle uluslararası ölçekte dikkat çekti.

Oseguera’nın evli ve çocuk sahibi olduğu biliniyor. Ailesi de zaman zaman soruşturmalara konu oldu: Oğlu Rubén Oseguera González (“El Menchito”) ABD’de uyuşturucu suçlamalarıyla yargılanıp mahkûm edildi; eşinin ise kara para aklama suçlamasıyla tutuklandığı açık kaynaklara yansıdı. Kızı Jessica Johanna Oseguera González de ABD’de finansal suçlar kapsamında ceza aldıktan sonra tahliye edildi.

Yakın çevresi tarafından içine kapanık ve temkinli biri olarak tanımlandığı; kamuoyunda ise neredeyse hiç görüntü vermemesi nedeniyle “gölgedeki lider” profili çizdiği aktarılıyor.

Hakkında zaman zaman sağlık sorunları (özellikle böbrek rahatsızlığı) yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı; ancak bu konuda resmi ve doğrulanmış bilgiler sınırlı kaldı. Uzun yıllar boyunca yakalanamaması, kamuoyunda hem mit hem de korku unsuru haline gelmesine yol açtı.

ABD Adalet Bakanlığı ve Drug Enforcement Administration (DEA) tarafından hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç suçlamaları yöneltildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Narkotik Ödül Programı kapsamında yakalanmasına ya da mahkûm edilmesine yol açacak bilgi için 15 milyon dolara kadar ödül duyuruldu. Meksika makamları da ayrıca ödül açıkladı.