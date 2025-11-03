Karteller faturayı çalışana çıkarıyor

Ekonomi Servisi

Kapitalist-emperyalist sistem krizini yeni savaş ve çatışmalarla aşmaya çalışırken neoliberal politikaların faturası emekçilere kesiliyor. Dünya genelindeki küresel şirketler “verimlilik”, “ekonomik kriz” ve yapay zeka temelli otomasyonun yaygınlaşması gerekçesiyle on binlerce emekçiyi işten çıkarıyor. Anadolu Ajansı’nın derlemesine göre ABD’den Avrupa’ya GM, Amazon, UPS, Nestle gibi tekeller işten çıkarma duyurusu yaptı. Furyanın daha da büyüyeceği kaydediliyor.

• GM: BİNLERCE İŞÇİYİ ATACAK

ABD’li otomotiv karteli General Motors (GM), elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenden düşük seyretmesi nedeniyle küçülmeye gidiyor. Şirket üretimi düşürdüğü tesislerindeki binlerce çalışanı işten çıkaracak. Şirketten yapılan açıklamaya göre Michigan’daki tesislerde 1700, Ohio’da 550, Detroit’te de 1200 kişinin işten çıkarılacağı kaydedildi. Tennessee’de ise 710 çalışanın geçici olarak işten çıkarılacağı kaydedildi.

• UPS: 48 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON VERDİ

Bu hafta üçüncü çeyreğine dair bilançosunu açıklayan ABD merkezli nakliye şirketi UPS, operasyonel iş gücünün yaklaşık 34 bin kişi azaltıldığını bildirdi. Verimlilik ve otomasyon gerekçesiyle yaklaşık son olarak 14 bin kişinin işten çıkarıldığını kaydetti. Böylece UPS, bu yıl şimdiye kadar toplamda 48 bin kişinin işine son verdi.

• AMAZON: 14 BİN İNSAN GÖNDERİLECEK

ABD’li teknoloji şirketi Amazon da geçen hafta şirket genelinde bazı organizasyonel değişiklikler yapacağını duyurdu. Bu değişikliklerin bazı alanlarda küçülme bazı alanlarda ise işe alım anlamına geldiğini kaydeden şirket, ancak genel olarak verimliliği artırmak amacıyla yaklaşık 14 bin kurumsal pozisyonu azaltacağını ifade etti.

• INTEL: 24 BİN EMEKÇİYLE YOLLAR AYRILACAK

ABD’li çip şirketi Intel, geçen aylarda yıl sonuna kadar 24 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını; Almanya, Polonya ve Kosta Rika’daki projeleri iptal edeceğini ve üretim kapasitesini talebe göre yeniden şekillendireceğini duyurmuştu.

• NESTLE: 16 BİN ÇALIŞANI ÇIKARTACAK

İsviçre merkezli gıda ve içecek tekeli Nestle, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

• ACCENTURE: FATURA 11 BİN EMEKÇİYE

İrlanda merkezli bilgi teknolojisi hizmetleri ve yönetim danışmanlığı şirketi Accenture, yapay zekanın operasyonlarına hızla entegre edilmesi ve kurumsal talebin yavaşlaması dolayısıyla yeniden yapılandırmaya gitmeyi kararlaştırdı. Bu yapılandırmanın, dünya genelinde 11 binden fazla çalışanın işten çıkarılmasını da içerdiği ifade edildi.

• NOVO NORDISK: 9 BİN KİŞİYİ ÇIKARACAK

Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, yeniden yapılanmaya gidileceği gerekçesiyle 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi. İşten çıkarmaların 5 bininin şirketin merkezi Danimarka’da olmasının beklendiği aktarıldı.

• PARAMOUNT: 1000 İŞÇİYİ GÖNDERECEK

Medya şirketi Paramount Skydance’in da yaklaşık 1000 çalışanı işten çıkarma sürecini başlattığı bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarılanların sayısının 2 bine ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Paramount ve Skydance’in ağustos ayındaki birleşmesinin ardından gelen işten çıkarmaların nedeni “yeniden yapılandırılma” olarak açıklandı.

• MICROSOFT: ÇALIŞANLARIN YÜZDE DÖRDÜNÜ ÇIKARTACAK

ABD’li teknoloji kartellerinden Microsoft, temmuzda, çalışanlarının yaklaşık yüzde 4’ünü işten çıkaracağını açıkladı. Gerekçe olarak verimliliği artırmak, ürünler ve rollerin sadeleştirilerek “gereksiz tekrarlar”ın en aza indirilmesi olarak sunuldu. İşten çıkarmaların yaklaşık 9 bin çalışanı kapsadığı kaydedildi.

• PWC: 5 BİN 600 KİŞİLİK “KÜÇÜLME”

Londra merkezli denetim firması PwC, 30 Haziran’da sona eren 12 aylık dönemde çalışan sayısını 5 bin 600 kişi azalttı.

• SALESFORCE: 4 BİN İŞÇİ KOVULDU

ABD merkezli yazılım şirketi Salesforce, 4 bin çalışanını işten çıkardığını açıkladı. Salesforce Üst Yöneticisi Marc Benioff, eylül ayında katıldığı bir podcast yayınında, kitlesel işten çıkarmaya gerekçe olarak yapay zekayı işaret etti.

• TARGET: 1800 EMEKÇİYİ ATTILAR

ABD’li perakende şirketi Target, geçen hafta, şirket genelinde 1800 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı. Target Yöneticisi Michael Fiddelke, çalışanlara gönderdiği notta, bunun "İlerleme ve büyümeyi sağlamak için gerekli bir adım" olduğunu belirtti.

• KROGER: 1000 KİŞİ KOVULACAK

ABD’li market zinciri Kroger’in yaklaşık 1000 kurumsal çalışanı işten çıkaracağı bildirildi.

• APPLIED MATERIALS: EKİBİN YÜZDE DÖRDÜNÜ ÇIKARACAK

Yarı iletken üretimi için ekipman ve yazılım sağlayan Applied Materials, geçen hafta, çalışanlarının yüzde 4’üne yakınının çıkaracağını açıkladı. Şirketin yöneticilerinden Gary Dickerson, çalışanlara gönderdiği notta, otomasyon, dijitalleşme ve coğrafi değişimlerin iş gücü ihtiyaçlarını ve beceri gereksinimlerini yeniden tanımladığını belirtti.

• META: EMEKÇİLERİ ‘META’LAŞTIRDILAR

Facebook, Instagram gibi sosyal medya kartellerini elinde bulunduran Meta’nın da yapay zeka biriminde yaklaşık 600 çalışanı işten çıkaracağı bildirildi.