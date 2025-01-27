Kartepe'de bu hafta hava nasıl olacak? Kartepe'de kar var mı? (27 Ocak - 2 Şubat)

Marmara Bölgesi'nin kar alan bölgelerinden olan Kartepe Kayak Merkezi'nde bu hafta hava nasıl olacak? Kartepe'de kar bekleniyor mu? Kartepe'de kar kalınlığı nedir? Kartepe günlük, 5 günlük hava durumu ve haftasonu havanın nasıl olacağı detaylarına bakalım:

KARTEPE'DE BUGÜN HAVA NASIL?

Kartepe Kayak Merkezi'nde bugün en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olarak ölçülecek. Kartepe'de sisli bir hava olacak.

KARTEPE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

27 Ocak Pazartesi: 1 / 9 (Sisli)

1 / 9 (Sisli) 28 Ocak Salı: 1 / 10 (Sisli)

1 / 10 (Sisli) 29 Ocak Çarşamba: 2 / 11 (Sisli)

2 / 11 (Sisli) 30 Ocak Perşembe: 3/ 10 (Sisli)

3/ 10 (Sisli) 31 Ocak Cuma: 5/ 8 (Bulutlu)

KARTEPE'DE KAR VAR MI?

Mevcut gözlemlere göre, Kartepe'de taze kar kalınlığı ölçülmedi.

KARTEPE'DE HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

MGM verilerine göre, pazar günü Marmara Bölgesi'nde yağmur etkili olacak. Havaların soğumasıyla birlikte Kartepe'de kar yağışı görülebilir. Detaylı haba durumu tahmini, haftasonu yaklaştığında belli olacak.